Пляжи Анапы к лету станут чище? Узнайте, что сделают с последствиями разлива мазута

Подготовка к летнему туристическому сезону в Анапе идет полным ходом. Несмотря на возникшие трудности, представители гостиничного бизнеса уверены: лето 2025 состоится.
Очистка пляжных территорий близится к завершению — основные работы планируется закончить в марте-апреле. Как и каждый год, специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы воды и песка, чтобы подтвердить их безопасность для отдыхающих. Пока неизвестно, когда именно ведомство предоставит заключение, но эти проверки являются стандартной процедурой.
Традиционно пляжи начинают принимать туристов уже в конце апреля — начале мая. В этот же период откроют свои двери сезонные гостиницы, готовясь к приему первых гостей.
Последствия природных факторов в разных районах проявились неравномерно.
Наибольшие повреждения зафиксированы на пляжах станицы Благовещенской. В то же время в районах Витязево, Джемете и Сукко береговая линия практически не пострадала. Всего в Анапе насчитывается около 50 километров пляжей, из которых 40 километров покрыты песком.
Недавний разлив мазута у побережья негативно сказался на туристической привлекательности региона. В результате бронирования летнего отдыха резко снизились — в 7,6 раза по сравнению с прошлым годом. Интерес к отелям сократился на 57%, что уже повлияло на стратегические планы отельеров и туроператоров.
Несмотря на трудности, представители отрасли сохраняют уверенность в успешном сезоне. Как сообщает веб-портал Туристас, владелец сети отелей Илья Щучкин отметил, что подготовка к приему гостей идет в положительном направлении.
Однако генеральный менеджер одного из крупных отелей Елена Бауэр допускает возможный сдвиг сроков начала активного сезона и снижение заполняемости гостиниц.
Будущий летний сезон в Анапе обещает быть непростым, но местные предприниматели и власти делают всё возможное, чтобы курорт был готов к приёму отдыхающих.
Благове́щенская — станица в Краснодарском крае, входит в состав муниципального образования город-курорт Анапа. Образует подчинённый администрации Анапы Благовещенский сельский округ как единственный населённый пункт в его составе.
Ви́тязево — село (в 1986—2004 годы — рабочий посёлок) в Краснодарском крае. Входит в состав муниципального образования «город-курорт Анапа».
Сукко́ — село и морской курорт на берегу Чёрного моря в Краснодарском крае.
Верхнее Джемете́ — посёлок в муниципальном образовании город-курорт Анапа Краснодарского края. Административно входит в состав Приморского сельского округа.
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