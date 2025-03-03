Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солнечный поезд: сможет ли одна железная дорога изменит жизнь 4 млн человек
У российских туристов будет больше вариантов улететь в Италию
Эликсир молодости и строитель мышц: этот фрукт должен быть в вашем рационе
Не все так гладко: скрытые недостатки винтовых лестниц, о которых вы не знали
Ида Галич дала оценку проигравшему на Оскаре Юре Борисову: у меня нет ни одного вопроса почему
Тараканы в доме: как быстро избавиться от этих вредителей
5 уловок ГАИ при проверке на алкоголь: как не попасть в ловушку
Орхидея будет цвести без остановки, если соблюдать эти правила
Ответ Китая: КНР может ввести пошлины на сельхозпродукцию из США

Пляжи Анапы к лету станут чище? Узнайте, что сделают с последствиями разлива мазута

2:17
Туризм

Подготовка к летнему туристическому сезону в Анапе идет полным ходом. Несмотря на возникшие трудности, представители гостиничного бизнеса уверены: лето 2025 состоится.

Волонтеры чистят пляжи Анапы
Фото: Официальный сайт муниципального образования город-курорт Анапа is licensed under Public domain
Волонтеры чистят пляжи Анапы

Очистка пляжных территорий близится к завершению — основные работы планируется закончить в марте-апреле. Как и каждый год, специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы воды и песка, чтобы подтвердить их безопасность для отдыхающих. Пока неизвестно, когда именно ведомство предоставит заключение, но эти проверки являются стандартной процедурой.

Традиционно пляжи начинают принимать туристов уже в конце апреля — начале мая. В этот же период откроют свои двери сезонные гостиницы, готовясь к приему первых гостей.

Последствия природных факторов в разных районах проявились неравномерно.

Наибольшие повреждения зафиксированы на пляжах станицы Благовещенской. В то же время в районах Витязево, Джемете и Сукко береговая линия практически не пострадала. Всего в Анапе насчитывается около 50 километров пляжей, из которых 40 километров покрыты песком.

Недавний разлив мазута у побережья негативно сказался на туристической привлекательности региона. В результате бронирования летнего отдыха резко снизились — в 7,6 раза по сравнению с прошлым годом. Интерес к отелям сократился на 57%, что уже повлияло на стратегические планы отельеров и туроператоров.

Несмотря на трудности, представители отрасли сохраняют уверенность в успешном сезоне. Как сообщает веб-портал Туристас, владелец сети отелей Илья Щучкин отметил, что подготовка к приему гостей идет в положительном направлении.

Однако генеральный менеджер одного из крупных отелей Елена Бауэр допускает возможный сдвиг сроков начала активного сезона и снижение заполняемости гостиниц.

Будущий летний сезон в Анапе обещает быть непростым, но местные предприниматели и власти делают всё возможное, чтобы курорт был готов к приёму отдыхающих.

Уточнения

Благове́щенская — станица в Краснодарском крае, входит в состав муниципального образования город-курорт Анапа. Образует подчинённый администрации Анапы Благовещенский сельский округ как единственный населённый пункт в его составе.

Ви́тязево — село (в 1986—2004 годы — рабочий посёлок) в Краснодарском крае. Входит в состав муниципального образования «город-курорт Анапа».

Сукко́ — село и морской курорт на берегу Чёрного моря в Краснодарском крае.

Верхнее Джемете́ — посёлок в муниципальном образовании город-курорт Анапа Краснодарского края. Административно входит в состав Приморского сельского округа.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Ошибка в расчетах: модели термоядерных реакторов оказались далеки от реальности
Наука и техника
Ошибка в расчетах: модели термоядерных реакторов оказались далеки от реальности Аудио 
Вкуснейший суп без мяса: насыщенный, густой и согревающий
Еда и рецепты
Вкуснейший суп без мяса: насыщенный, густой и согревающий Аудио 
Секрет сияющей кожи без кремов и салонов — он стоит 0 рублей
Красота и стиль
Секрет сияющей кожи без кремов и салонов — он стоит 0 рублей Аудио 
Популярное
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад

Клещи могут представлять опасность для вас и ваших питомцев. Разбираемся, как быстро и эффективно избавиться от них на участке.

Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
Неизвестный НЭП: как в СССР аферы контор с зиц-председателями захлестнули всю экономику Игорь Лавровский Россия воспользуется ситуативным союзом с США, чтобы покончить с нацистской Украиной Любовь Степушова Как сэкономить при замене зимней резины на летнюю и когда это лучше делать Дмитрий Плотников
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда
Последние материалы
У российских туристов будет больше вариантов улететь в Италию
Эликсир молодости и строитель мышц: этот фрукт должен быть в вашем рационе
Не все так гладко: скрытые недостатки винтовых лестниц, о которых вы не знали
Ида Галич дала оценку проигравшему на Оскаре Юре Борисову: у меня нет ни одного вопроса почему
Тараканы в доме: как быстро избавиться от этих вредителей
5 уловок ГАИ при проверке на алкоголь: как не попасть в ловушку
Орхидея будет цвести без остановки, если соблюдать эти правила
Ответ Китая: КНР может ввести пошлины на сельхозпродукцию из США
Как приготовить идеальные постные лепёшки? Весь секрет в тесте
5 критических ошибок, из-за которых ягодицы не растут! Проверьте свой план тренировок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.