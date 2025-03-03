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Увеличение турпотока: в 2024 году в Казахстане побывали 15,3 миллиона иностранных туристов

На отдых в Казахстан: более 15 миллионов иностранных туристов побывали в стране в 2024 году
1:06
Туризм

В 2024 году в Казахстане побывали 15,3 миллиона иностранных туристов, из которых 10,4 миллиона провели в стране более одного дня, что позволяет отнести их к категории иностранных туристов. В среднем гости оставались в Казахстане на 4 дня. Информация об этом размещена на сайте правительства Казахстана. В 2023 году Казахстан посетило свыше 9 миллионов иностранных граждан.

флаг Казахстана
Фото: Сайт Министерства иностранных дел России
флаг Казахстана

Известно, что 2019-2024 годах в туристической отрасли реализовано 605 инвестиционных проектов. В 2024 году успешно завершены 87 инвестиционных проектов. До 2027 года планируется реализовать 181 инвестиционный проект.

Казахстан славится своими уникальными природными объектами. Например, "Сарыарка — Степи и озёра Северного Казахстана".

Уточнения

Сарыарка — Степи и озёра Северного Казахстана — объект состоит из двух заповедников, расположенных в степной зоне Казахстана.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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