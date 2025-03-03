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Альтернатива Эвересту: путешествие в загадочную долину Нангма

2:52
Туризм

Хотите увидеть горы, способные затмить сам Эверест? Тогда вам стоит обратить внимание на Каракорумский хребет, а точнее — на загадочную и малоизвестную долину Нангма. Этот уголок Пакистана не уступает по красоте Гималаям, но при этом остаётся практически нетронутым туристами.

Гора
Фото: unsplash.com by Tim Gouw, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гора

Долина Нангма: пакистанский Йосемити

Каракорумские горы, соседствующие с Гималаями, являются домом для одной из самых сложных вершин мира — К2. Но в этом массиве скрывается ещё одно удивительное место — долина Нангма.

Её гранитные стены напоминают знаменитый Йосемити в США, но она находится на куда большей высоте и в более уединённом месте.

В отличие от популярных маршрутов в Непале, здесь нет толп туристов. Тропы не размечены, туристическая инфраструктура только развивается, а маршруты проходят через ледниковые реки, альпийские луга и скалистые перевалы. Всё это делает путешествие по долине Нангма уникальным и незабываемым.

Как проходит поход в долину Нангма

Поход начинается с деревни Кандай, куда можно добраться через город Скарду. Дорога от аэропорта Скарду займёт около пяти часов.

Оптимальный вариант — отправляться в путешествие с местной туристической компанией, которая позаботится о транспорте, проживании и проводниках.

Сам поход длится несколько дней, во время которых предстоит преодолеть высоту от 3350 до 4450 метров.

Группы обычно сопровождают носильщики, несущие снаряжение, а ночёвки проходят в кемпингах, включая базовый лагерь Амин-Бракк.

Виды здесь просто завораживают: заснеженные вершины, ледниковые ручьи, пышные зелёные луга и отвесные скалы.

Что нужно знать перед поездкой

  1. Высота и физическая подготовка. Подъём на 300-600 метров в день может быть непростым, а редкий воздух на высоте требует акклиматизации.
  2. Погода. В горах климат переменчив, поэтому стоит подготовиться к возможным заморозкам даже летом.
  3. Организация. Лучший способ добраться — тур с гидом, так как тропы не маркированы, и найти достоверные карты сложно.
  4. Культура. Регион Гилгит-Балтистан богат традициями, и путешественникам стоит уважать местные обычаи.

Долина, которая остаётся тайной

В то время как Гималаи давно стали туристическим центром, Каракорумские горы и долина Нангма остаются скрытыми от массового потока путешественников.

Это идеальное место для тех, кто ищет уединение, чистую природу и настоящее приключение в горах.

Уточнения

Исла́мская Респу́блика Пакиста́н (англ. Islamic Republic of Pakistan) — государство в Южной Азии, образованное в результате раздела территории Британской Индии в 1947 году. Столица — Исламабад. Государственный язык — урду, официальный — английский.

Гимала́и (санскр. हिमालयः, IAST: himālayaḥ «обитель снегов», хинди हिमालय, непальск. हिमालय, тиб. ཧི་མ་ལ་ཡ, кит. упр. 喜马拉雅山脉, кит. упр. 雪域山脉, урду ہمالیہ и англ. Himalayas) — высочайшая горная система Земли.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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