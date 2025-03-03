Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты

Хотите оказаться на самом красивом пляже Карибского моря? Добро пожаловать в залив Маундейс! Этот уголок рая на острове Ангилья с ослепительно белым песком и прозрачной бирюзовой водой по праву считается одним из самых фотогеничных мест в мире.
Здесь идеально всё: пляж в форме полумесяца, спокойное море с тёплыми, кристально чистыми водами и лёгкий морской бриз.
Благодаря особой форме бухты волны редко поднимаются выше колена, что делает отдых максимально комфортным.
Многие ошибочно считают, что пляж принадлежит роскошному курорту Cap Juluca by Belmond, но на самом деле он общественный.
Достаточно пройти через главный вход курорта и сказать охранникам, что вы направляетесь на пляж.
Идеальный период для посещения — с декабря по апрель: в это время почти нет дождей, а море спокойное.
Осенью (с сентября по ноябрь) осадки случаются, но редко, а вот с мая по ноябрь на южных пляжах острова могут появляться водоросли.
Этот залив идеально подходит для спокойного отдыха, но не для снорклинга. Если хотите полюбоваться подводным миром, отправляйтесь в залив Шол, где есть небольшой риф с морскими кораллами.
Cap Juluca by Belmond — лучший вариант для тех, кто хочет роскоши. Курорт раскинулся на 179 акрах прибрежной территории и предлагает:
Цена за ночь начинается от 1200 долларов, но этот отдых стоит каждой потраченной копейки.
Проще всего лететь в международный аэропорт Принцессы Юлианы (SXM) на Сен-Мартене, затем на водном такси за 20 минут доплыть до Ангильи. Далее 15 минут на авто — и вы на месте.
Не пропустите возможность прокатиться верхом по берегу океана! Seaside Stables Anguilla предлагает конные прогулки от бухты Коув-Бэй через залив Маундейс — незабываемые впечатления гарантированы.
Анги́лья (англ. Anguilla,) — самоуправляемая заморская территория Великобритании. Столица — Валли, территория — песчаные пляжи из белого кораллового песка. Ранее на русский язык название острова транскрибировалось как Ангилла и Ангуилла.
Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.