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Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты

2:39
Туризм

Хотите оказаться на самом красивом пляже Карибского моря? Добро пожаловать в залив Маундейс! Этот уголок рая на острове Ангилья с ослепительно белым песком и прозрачной бирюзовой водой по праву считается одним из самых фотогеничных мест в мире.

Пляж
Фото: flickr.com by Angelo Juan Ramos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пляж

Почему стоит посетить залив Маундейс?

Здесь идеально всё: пляж в форме полумесяца, спокойное море с тёплыми, кристально чистыми водами и лёгкий морской бриз.

Благодаря особой форме бухты волны редко поднимаются выше колена, что делает отдых максимально комфортным.

Как попасть на пляж?

Многие ошибочно считают, что пляж принадлежит роскошному курорту Cap Juluca by Belmond, но на самом деле он общественный.

Достаточно пройти через главный вход курорта и сказать охранникам, что вы направляетесь на пляж.

Лучшее время для отдыха

Идеальный период для посещения — с декабря по апрель: в это время почти нет дождей, а море спокойное.

Осенью (с сентября по ноябрь) осадки случаются, но редко, а вот с мая по ноябрь на южных пляжах острова могут появляться водоросли.

Чем заняться в заливе Маундейс?

  • Плавание в тёплых бирюзовых водах
  • Долгие прогулки по ослепительно белому песку
  • Расслабленный отдых с видом на океан
  • Любование закатом

Этот залив идеально подходит для спокойного отдыха, но не для снорклинга. Если хотите полюбоваться подводным миром, отправляйтесь в залив Шол, где есть небольшой риф с морскими кораллами.

Где остановиться?

Cap Juluca by Belmond — лучший вариант для тех, кто хочет роскоши. Курорт раскинулся на 179 акрах прибрежной территории и предлагает:

  • Панорамные бассейны и сады с пальмами
  • Люксы и виллы с видом на океан
  • Спа-процедуры и образовательные программы о местной культуре

Цена за ночь начинается от 1200 долларов, но этот отдых стоит каждой потраченной копейки.

Как добраться?

Проще всего лететь в международный аэропорт Принцессы Юлианы (SXM) на Сен-Мартене, затем на водном такси за 20 минут доплыть до Ангильи. Далее 15 минут на авто — и вы на месте.

Невероятный опыт: прогулка на лошадях

Не пропустите возможность прокатиться верхом по берегу океана! Seaside Stables Anguilla предлагает конные прогулки от бухты Коув-Бэй через залив Маундейс — незабываемые впечатления гарантированы.

Уточнения

Анги́лья (англ. Anguilla,) — самоуправляемая заморская территория Великобритании. Столица — Валли, территория — песчаные пляжи из белого кораллового песка. Ранее на русский язык название острова транскрибировалось как Ангилла и Ангуилла.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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