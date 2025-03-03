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Туристический бум на Соловках: что приготовили власти для гостей региона?

2:00
Туризм

Архангельская область получит до 390 миллионов рублей на развитие туризма в 2025–2027 годах. Эти средства направят на поддержку перспективных проектов, способствующих росту туристической отрасли в регионе.

Архангельская область
Фото: commons.wikimedia.org by Trasprd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Архангельская область

Значительный рост турпотока отмечен на Соловках — количество гостей здесь удвоилось в зимний сезон. Регион активно участвует в национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства", что открывает новые возможности для инфраструктурного развития.

Ранее, в 2023–2024 годах, Архангельская область уже получила более 140 миллионов рублей, которые были вложены в строительство модульных гостиниц и проектирование туристского кода Архангельска. Эти меры способствуют укреплению позиций региона в Национальном туристическом рейтинге.

Важное внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров. В вузах и колледжах региона обучается более 45 тысяч студентов. Колледжи активно участвуют в программе "Профессионалитет", занимая лидирующие позиции по развитию образовательных кластеров.

2024 год объявлен в Архангельской области Годом молодёжи. В его рамках прошёл ряд крупных культурных, образовательных и патриотических мероприятий. Кроме того, регион получил около 140 миллионов рублей на ремонт и модернизацию молодёжных пространств. Были обновлены четыре молодёжных центра, а круглогодичный центр "Наука" продолжает успешно функционировать.

Развитие туристической отрасли, поддержка образования и молодёжных инициатив — ключевые направления стратегии региона, направленной на улучшение качества жизни и создание новых возможностей для жителей и гостей Архангельской области.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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