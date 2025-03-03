Электропоезд избавит туристов от пробок на границе

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Туризм

С 1 мая 2025 года между Сочи и Сухумом начнёт курсировать регулярный поезд. Этот маршрут расширяет уже существующее железнодорожное сообщение и теперь продлится до Гагры, увеличив протяжённость пути на 80 километров.

Гагра, Абхазия
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гагра, Абхазия

27 февраля прошёл тестовый рейс, который успешно преодолел 140 километров всего за три с половиной часа. Регулярные поезда будут преодолевать этот путь за 3 часа 20 минут.

Основные детали маршрута:

  • Отправление из Сочи (вокзал "Олимпийский парк") — в 8:50, из Сухума — в 15:42.
  • В сторону Абхазии предусмотрено 12 остановок, обратно — 8.
  • Завершающая точка на обратном пути — международный аэропорт Сочи.
  • Маршрут разработан с учётом высокого туристического спроса, особенно в летний сезон.
  • Использование поезда позволит избежать задержек на автомобильных пунктах пропуска и сделает поездки комфортнее.
  • Электропоезд "Ласточка" вмещает до 400 пассажиров.
  • Планируется два рейса в день в каждом направлении.
  • У поезда появится уникальное название, выбранное жителями Абхазии.
  • Дизайн оформят молодые художники из России и Абхазии, победители конкурса смогут принять участие в финальной росписи состава.
  • Открытие маршрута стало возможным благодаря модернизации железнодорожной инфраструктуры на абхазском участке пути, что повысит безопасность и удобство путешествий.

Теперь жители и гости Сочи смогут легко и комфортно отправляться в Абхазию на скоростном электропоезде "Ласточка".

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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