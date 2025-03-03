Электропоезд избавит туристов от пробок на границе

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 мая 2025 года между Сочи и Сухумом начнёт курсировать регулярный поезд. Этот маршрут расширяет уже существующее железнодорожное сообщение и теперь продлится до Гагры, увеличив протяжённость пути на 80 километров.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гагра, Абхазия

27 февраля прошёл тестовый рейс, который успешно преодолел 140 километров всего за три с половиной часа. Регулярные поезда будут преодолевать этот путь за 3 часа 20 минут.

Основные детали маршрута:

Отправление из Сочи (вокзал "Олимпийский парк") — в 8:50, из Сухума — в 15:42.

В сторону Абхазии предусмотрено 12 остановок, обратно — 8.

Завершающая точка на обратном пути — международный аэропорт Сочи.

Маршрут разработан с учётом высокого туристического спроса, особенно в летний сезон.

Использование поезда позволит избежать задержек на автомобильных пунктах пропуска и сделает поездки комфортнее.

Электропоезд "Ласточка" вмещает до 400 пассажиров.

Планируется два рейса в день в каждом направлении.

У поезда появится уникальное название, выбранное жителями Абхазии.

Дизайн оформят молодые художники из России и Абхазии, победители конкурса смогут принять участие в финальной росписи состава.

Открытие маршрута стало возможным благодаря модернизации железнодорожной инфраструктуры на абхазском участке пути, что повысит безопасность и удобство путешествий.

Теперь жители и гости Сочи смогут легко и комфортно отправляться в Абхазию на скоростном электропоезде "Ласточка".