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Культурный шок — когда Мексика может стать настоящим испытанием для нервов

1:27
Туризм

Российская путешественница Марина Ершова посетила Мексику и была поражена особенностями местного образа жизни, назвав их "настоящим культурным шоком".

Мексика
Фото: freepik.com by macrovector is licensed under Free More info
Мексика

Первое, что удивило туристку, мексиканский взгляд на пунктуальность. В этой стране опоздания считаются не признаком неуважения, а обычной частью жизни.

"Если вы договорились с местным жителем встретиться в полдень, можете не торопиться. Встретитесь, когда-нибудь. Может, через час, может, к вечеру, а может, вообще завтра", — поделилась Ершова.

Она отметила, что для россиян такая привычка может быть "настоящим испытанием для нервов".

Второй культурной особенностью стало открытое и дружелюбное отношение мексиканцев. По словам автора, они охотно улыбаются незнакомцам, интересуются их личной жизнью, обнимаются и хлопают по плечу так, будто знают человека с детства.

"Русские, привыкшие к сдержанности, часто не понимают, зачем улыбаться незнакомцу", — призналась путешественница.

Еще один момент, который запомнился Ершовой, любовь мексиканцев к чили. Острая приправа добавляется практически во все блюда, что может стать настоящим испытанием для туристов.

"Для неподготовленного русского желудка это сродни хождению по углям", — отметила она в личном блоге на "Дзен".

Уточнения

Шок — патологический процесс, развивающийся в ответ на воздействие чрезвычайных раздражителей и сопровождающийся прогрессивным нарушением жизненно важных функций нервной, дыхательной систем, системы кровообращения, обмена веществ и некоторых других функций, в основе патомеханизма которого лежит нарушение гемодинамики, в первую очередь микроциркуляции, с развитием гипоксии тканей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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