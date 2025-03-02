Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Защита полезных насекомых: как увеличить урожай огурцов без химии
Секреты маникюра для будущих мам: сохраняем здоровье ногтей без ущерба для малыша
Какой солдат вдохновил Сильвестра Сталлоне на создание образа Рэмбо в кино
Готовимся к весенним походам: топ-5 ошибок при упаковке рюкзака
Больше не роскошь? Продажи натурального меха в России выросли на 25%
Лайфхаки для садоводов: как не оставить всю зарплату в садовом центре
Смертельная ошибка при ремонте дома: эти вещи категорически нельзя красить
Овощ, который продлит молодость и защитит сердце — добавьте его в меню
Когда сроки диктует партия: как Москвич-410 появился за 10 дней

Почему село Лох носит такое название и что здесь посмотреть туристу

2:05
Туризм

Село Лох в Саратовской области, основанное в 1698 году, — место с богатой историей.

Село
Фото: archive.org by Шамиль Валеев - Sham, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Село

Когда-то оно процветало, но в последние десятилетия переживает упадок. Однако благодаря инициативе местных жителей село начинает возрождаться: реставрируются культурные памятники, привлекаются туристы, и возрождается его уникальный дух.

Построенный в 1872 году храм Архангела Михаила — настоящая архитектурная жемчужина села. Несмотря на разрушения, его сохранившиеся росписи завораживают. Сегодня храм активно восстанавливается силами местных жителей.

Овеянная легендами Кудеярова пещера связана с именем атамана Кудеяра. Это популярное место среди исследователей и любителей приключений, где каждый может прикоснуться к истории.

Старинная водяная мельница — одна из немногих, сохранившихся водяных мельниц региона. Она является символом промышленного прошлого Лоха и напоминает о временах, когда село процветало.

Маров родник с купелью известен своей кристально чистой водой. Оборудованная купель позволяет не только освежиться, но и почувствовать гармонию с природой, передает Telegram-канал "Внутри РФ".

Почему село носит такое необычное название? Существует несколько версий:

1. В местной речке водится рыба, похожая на форель, которую называют лох (лошок).
2. Название могло произойти от слова "лог", что означает овраг или лощину, ведь село расположено именно в низине.
3. Возможна связь с немецким словом das Loch, что переводится как "яма". Считается, что название могли дать немецкие колонисты.
4. Лох — одно из народных названий дерева мелколистного вяза, который, по слухам, растет вокруг села в изобилии.

Какой из вариантов ближе к истине, остается загадкой.

Уточнения

Инициатива (от лат. initium — начало) — принятие самостоятельного решения человеком, форма проявления его общественной активности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Еда и рецепты
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Садоводство, цветоводство
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад Аудио 
Недобросовестные продавцы: фальшивки заполонили отечественный рынок
Экономика и бизнес
Недобросовестные продавцы: фальшивки заполонили отечественный рынок Аудио 
Популярное
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете

Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.

Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
ТОП-10 вооружений России, которые вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Забудьте эти фразы, если хотите сохранить отношения с мужчиной
Салат, который впечатлит гостей с первой ложки
Салат, который впечатлит гостей с первой ложки
Последние материалы
Какой солдат вдохновил Сильвестра Сталлоне на создание образа Рэмбо в кино
Готовимся к весенним походам: топ-5 ошибок при упаковке рюкзака
Больше не роскошь? Продажи натурального меха в России выросли на 25%
Лайфхаки для садоводов: как не оставить всю зарплату в садовом центре
Смертельная ошибка при ремонте дома: эти вещи категорически нельзя красить
Овощ, который продлит молодость и защитит сердце — добавьте его в меню
Когда сроки диктует партия: как Москвич-410 появился за 10 дней
Как массаж верблюду помог вернуться к жизни: удивительная история Шафран
Готовить долго — это не про нас: ужин, который делается быстрее, чем кипит чайник
Роза Сябитова объяснила, как проверить мужчину на серьёзные отношения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.