Почему село Лох носит такое название и что здесь посмотреть туристу

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Село Лох в Саратовской области, основанное в 1698 году, — место с богатой историей.

Фото: archive.org by Шамиль Валеев - Sham, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Село

Когда-то оно процветало, но в последние десятилетия переживает упадок. Однако благодаря инициативе местных жителей село начинает возрождаться: реставрируются культурные памятники, привлекаются туристы, и возрождается его уникальный дух.

Построенный в 1872 году храм Архангела Михаила — настоящая архитектурная жемчужина села. Несмотря на разрушения, его сохранившиеся росписи завораживают. Сегодня храм активно восстанавливается силами местных жителей.

Овеянная легендами Кудеярова пещера связана с именем атамана Кудеяра. Это популярное место среди исследователей и любителей приключений, где каждый может прикоснуться к истории.

Старинная водяная мельница — одна из немногих, сохранившихся водяных мельниц региона. Она является символом промышленного прошлого Лоха и напоминает о временах, когда село процветало.

Маров родник с купелью известен своей кристально чистой водой. Оборудованная купель позволяет не только освежиться, но и почувствовать гармонию с природой, передает Telegram-канал "Внутри РФ".

Почему село носит такое необычное название? Существует несколько версий:

1. В местной речке водится рыба, похожая на форель, которую называют лох (лошок).

2. Название могло произойти от слова "лог", что означает овраг или лощину, ведь село расположено именно в низине.

3. Возможна связь с немецким словом das Loch, что переводится как "яма". Считается, что название могли дать немецкие колонисты.

4. Лох — одно из народных названий дерева мелколистного вяза, который, по слухам, растет вокруг села в изобилии.

Какой из вариантов ближе к истине, остается загадкой.

Уточнения

Инициатива (от лат. initium — начало) — принятие самостоятельного решения человеком, форма проявления его общественной активности.

