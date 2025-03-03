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Инфраструктура Арктики развивается: гостиницы и модули для туристов

1:01
Туризм

В 2024 году туризм на Русском Севере и в Арктике продолжил набирать популярность: количество путешественников увеличилось на 7% по сравнению с прошлым годом. За этот период регионы приняли 3 миллиона туристов, включая как российских, так и иностранных гостей.

Якутия
Фото: commons.wikimedia.org by LxAndrew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Якутия

Особенно заметный рост числа туристов отмечен в Чукотке, Мурманской области, Красноярском крае и Якутии. Министр экономического развития России Максим Решетников связывает этот тренд с активным развитием туристической инфраструктуры в данных регионах.

За последние два года в Арктическую зону было направлено более 570 миллионов рублей на строительство гостиниц и создание модульных комплексов для комфортного размещения гостей. Одним из значимых проектов стал горнолыжный курорт "Рай Из" на Полярном Урале, который получил поддержку на государственном уровне.

Уточнения

Яку́тия официально — Республика Саха́ (аббревиатура — РС(Я); якут. Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Саха Сирэ — «земля якутов», аббревиатура — СӨ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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