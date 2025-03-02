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Пищала от восторга, а потом разочаровалась — стоит ли ехать в Алачаты

1:28
Туризм

Российская туристка посетила деревню Алачаты в Турции.

Туризм в Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Vitalis Eichwald, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Туризм в Турции

Она призналась, что давно мечтала увидеть это место после того, как наткнулась на его фотографии в интернете. В Алачаты она отправилась на круизном лайнере из Сочи. Первое, что поразило россиянку, это изобилие цветов.

"Зеленые пушистые кусты с ярко-розовыми цветами были повсюду! Это настолько завораживающе, что не передать словами! Я пищала от восторга, проходя все дальше и дальше вглубь лабиринта центральных улочек", — рассказала путешественница.

Однако ее восторг сменился разочарованием с наступлением темноты. Девушка отметила, что улицы заполнили толпы людей, а громкая музыка звучала буквально отовсюду.

Также туристка обратила внимание на необычную контрастность местных отдыхающих.

"Я очень удивилась тому, что мне навстречу может идти девушка в полностью закрытом наряде, а вслед за ней — уже в мини-юбке, с декольте и с чересчур ярким макияжем. Как оказалось, это слишком толерантный для меня курорт", — поделилась туристка с порталом "Тонкости туризма".

Россиянка также предупредила, что местные жители практически не говорят по-английски, поэтому путешественникам стоит заранее подготовиться: взять с собой онлайн-переводчик или воспользоваться услугами русскоговорящего гида.

Уточнения

Гид — проводник, экскурсовод, сопровождающий туристов или экскурсантов и объясняющий осматриваемые ими достопримечательности.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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