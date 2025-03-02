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Почему могут отказать в выдаче загранпаспорта

1:06
Туризм

Ошибка в заявлении или проблемы с российским паспортом могут стать причиной отказа в выдаче загранпаспорта.

загранпаспорт РФ
Фото: Wikimedia Commons by MediaPhoto.Org, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
загранпаспорт РФ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Екатерину Сизову, заместителя начальника управления паспортной и регистрационной работы ГУВМ МВД России.

Среди распространенных оснований для отказа — истекший срок действия внутреннего паспорта, неверно оформленная фотография или некорректно заполненная анкета. Также проблемы могут возникнуть при отсутствии военного билета, предоставлении недостоверных данных или нарушении требований к оформлению заявления.

Кроме того, Сизова назвала ряд других факторов, при которых загранпаспорт не выдадут: запрет на выезд из страны, призыв на военную службу, наличие судимости или уголовного преследования, уклонение от выполнения судебных обязательств, признание банкротом, служба в ФСБ или увольнение из нее.

Ранее россиянам напомнили, что оформить сразу два загранпаспорта можно, если один из них старого образца.

Уточнения

Заграни́чный па́спорт — официальный документ удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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