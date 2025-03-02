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Чернозёмный зефир, мятный квас и настойки Бабы Яги — чем ещё удивляет Воронежская область

3:14
Туризм

Воронежская область — настоящий рай для гурманов.

Квас
Фото: commons.wikimedia.org by Mr.Icon (Mricon), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Квас

Этот регион особенно порадует любителей мяса, ведь здесь расположены рестораны с необычными концепциями, использующие локальные фермерские продукты. Ценители сыра, молочной продукции и оригинальных десертов также не останутся разочарованными.

Одной из интересных гастрономических локаций является село Нелжа, расположенное в 60 км от Воронежа. Здесь есть парк "Нелжа.ру" в старорусском стиле, где можно встретить сказочных персонажей, прокатиться на печке и попробовать традиционную кашу в тыкве, а также дегустировать настойки Бабы Яги. В ресторане "Тулиновъ Дача" подают оригинальную версию "Оливье" с каперсами, а борщ подают под питой, которая эффектно надувается от пара горячего супа.

Еще одной важной точкой кулинарного маршрута является дворцовый комплекс Ольденбургских в селе Рамонь. Это настоящий замок с башнями и балконами, в котором сегодня расположен музей. Принцесса Ольденбургская, чей род связан с этим местом, когда-то основала здесь сахарный завод и запустила производство конфет. В музее можно ощутить ароматы шоколада и сладостей с помощью специальных ароматизаторов.

Любителям молочных продуктов стоит заглянуть на фермы Воронежской области. В селе Чертовицы можно не только увидеть процесс сыроварения, но и продегустировать местные сыры, сочетая их с вином. Здесь учат правильному порядку дегустации: от молодых сыров с мягким вкусом до выдержанных, обладающих насыщенным ароматом. В Таловском районе можно попробовать домашний творог, козье молоко, а на ферме "Окраюшкино" — знаменитые чебуреки с сыром и даже с крестьянским пломбиром.

Тем, кто хочет познакомиться с исторической кухней, стоит заглянуть в паб "Черная река" в Воронеже. Здесь возрождают традиционные русские рецепты, подавая, например, мини-беляши с разными видами бездрожжевого кваса: классическим, ягодным и мятным. В ресторане "1586" подают блюда исключительно из локальных фермерских продуктов, а изюминкой меню стал десерт "Матрешка" с фисташковым кремом и черной смородиной.

Для любителей пива в Воронеже тоже найдется интересное место — местная пивоварня, выполненная в стиле средневекового замка. Здесь производят не только классическое пиво, но и фруктовые, молочные и даже томатные сорта.

Гастрономическое путешествие по Воронежской области нельзя завершить, не посетив Центральный рынок. Здесь можно не только купить мясо, сыры и мед, но и понаблюдать за процессом созревания хамона и качотты. В качестве необычного сувенира туристам предлагают зефир-чернозем — черного цвета благодаря добавлению бамбукового угля.

Воронежская область — это не просто место для путешествия, а настоящий кулинарный квест, полный неожиданных вкусов и гастрономических открытий, передает "Интерфакс".

Уточнения

Гурма́н (фр. gourmand) — лакомка, ценитель и любитель тонких изысканных блюд или знаток напитков, в том числе и вин — энофил.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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