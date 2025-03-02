Одиночество в тренде: 48% туристов выбирают авторские туры без компании

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году доля россиян, предпочитающих путешествовать в авторские туры в одиночку, достигла 48% от общего числа всех путешественников. В прошлом году этот показатель не превышал 25%.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

Интерес к индивидуальным турам в рамках авторского туризма увеличился до 48% от общего числа пользователей. По сравнению с предыдущим годом это говорит о заметном сдвиге в предпочтениях современных туристов, которые всё чаще выбирают самостоятельные поездки. Эксперты прокомментировали эту тенденцию, отмечая, что стало больше людей, стремящихся к независимости в своих путешествиях, передает ТАСС.

Опрос, проведённый среди более чем 1,5 тысячи пользователей платформы, показал, что основной причиной (32%) для одиночных путешествий является несовпадение графиков отпусков с друзьями и семьёй. Второй по популярности причиной (25%) стало желание избежать компромиссов. Дополнительно 17% респондентов заявили, что хотят использовать эту возможность для знакомства с новыми людьми, тогда как 15% отмечают, что не хотят отказываться от качества поездки, если их спутники не могут позволить себе часть расходов на тур.