Бесплатные достопримечательности Европы — что точно стоит посетить

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Во время путешествуя по Европе бесплатные достопримечательности всегда станут приятным бонусом в вашем маршруте.

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Здесь представлены некоторые знаковые места, которые стоит посетить.

Рейхстаг (Берлин), главное здание парламента Германии, ставшее свидетелем множества исторических событий, открывает двери всем желающим. Уникальный стеклянный купол позволяет не только насладиться панорамой Берлина, но и заглянуть внутрь, что символизирует прозрачность демократии. Посещение Рейхстага — это бесплатная возможность почувствовать дух немецкой истории и современности.

Смена караула у Букингемского дворца в Лондоне — одно из самых узнаваемых зрелищ британской столицы. Оно проходит несколько раз в неделю около 11 утра. Величественная церемония смены караула у королевской резиденции — это уникальное представление с музыкой, традиционной формой гвардейцев и ощущением подлинного британского величия. Главное, занять место заранее!

Морской орган: в небольшом хорватском городе Задар спрятан один из самых необычных арт-объектов Европы. Морской орган — это музыкальный инструмент, звучащий под действием волн. Когда вода заполняет специально созданные ступени, возникает завораживающая мелодия, создаваемая самой природой. И всё это совершенно бесплатно!

Фонтан Треви остается одним из самых романтичных мест Рима. Загадать желание и бросить монетку в воды фонтана — давняя традиция туристов. Для большего уединения лучше приходить сюда поздней ночью или на рассвете, когда магия места ощущается особенно ярко.

Монмартр — одно из самых атмосферных мест французской столицы, а белоснежная базилика Сакре-Кёр предлагает захватывающий вид на Париж. Устройтесь поудобнее на ступенях, возьмите с собой багет и вино, чтобы в полной мере насладиться моментом.

Брюссель славится не только шоколадом и вафлями, но и своей любовью к комиксам. Более 80 красочных фресок украшают стены столицы Бельгии, изображая знаменитых героев — от Тинтина до Смурфиков. Бесплатная карта маршрута доступна в туристических офисах города.

Для самых живописных панорам Афин стоит подняться на холм Филопаппу, откуда открываются виды на Акрополь, море и старый город. Лучшее время для визита — рассвет или закат, когда золотые лучи солнца придают месту особую атмосферу.

На площади Мариенплац в Мюнхене дважды в день можно увидеть механическое представление, во время которого оживают фигуры средневековых персонажей. Это красочное шоу сопровождается колокольным звоном и каждый раз собирает толпы туристов, передает TravelPulse.

Уточнения

Достопримеча́тельность — место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания, знаменитые или замечательные чем-либо, например, являющиеся историческим наследием, художественной ценностью.



