Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От "Ле-Мана" до "Дайтоны": путешествие по культовым гонкам 60-х
Не только кремы: неожиданный фактор, влияющий на выработку коллагена и вашу красоту
Одиночество в тренде: 48% туристов выбирают авторские туры без компании
Как соединить плитку и ламинат без порогов? Новый метод в ремонте
3 сентября? Нет, теперь другая дата: Шуфутинский одним словом намекнул на перемены в личной жизни
Экспортные тренды: Россия наращивает поставки в Китай, но драгметаллы теряют позиции
Выключился на минуту и даже не понял, почему — из за чего здоровые люди внезапно теряют сознание
Не зевай! Эти упражнения помогут проснуться за 5 минут
Ваши стейки страдают: этот привычный ритуал губит сочность мяса

Бесплатные достопримечательности Европы — что точно стоит посетить

3:02
Туризм

Во время путешествуя по Европе бесплатные достопримечательности всегда станут приятным бонусом в вашем маршруте.

Туристы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туристы

Здесь представлены некоторые знаковые места, которые стоит посетить.

Рейхстаг (Берлин), главное здание парламента Германии, ставшее свидетелем множества исторических событий, открывает двери всем желающим. Уникальный стеклянный купол позволяет не только насладиться панорамой Берлина, но и заглянуть внутрь, что символизирует прозрачность демократии. Посещение Рейхстага — это бесплатная возможность почувствовать дух немецкой истории и современности.

Смена караула у Букингемского дворца в Лондоне — одно из самых узнаваемых зрелищ британской столицы. Оно проходит несколько раз в неделю около 11 утра. Величественная церемония смены караула у королевской резиденции — это уникальное представление с музыкой, традиционной формой гвардейцев и ощущением подлинного британского величия. Главное, занять место заранее!

Морской орган: в небольшом хорватском городе Задар спрятан один из самых необычных арт-объектов Европы. Морской орган — это музыкальный инструмент, звучащий под действием волн. Когда вода заполняет специально созданные ступени, возникает завораживающая мелодия, создаваемая самой природой. И всё это совершенно бесплатно!

Фонтан Треви остается одним из самых романтичных мест Рима. Загадать желание и бросить монетку в воды фонтана — давняя традиция туристов. Для большего уединения лучше приходить сюда поздней ночью или на рассвете, когда магия места ощущается особенно ярко.

Монмартр — одно из самых атмосферных мест французской столицы, а белоснежная базилика Сакре-Кёр предлагает захватывающий вид на Париж. Устройтесь поудобнее на ступенях, возьмите с собой багет и вино, чтобы в полной мере насладиться моментом.

Брюссель славится не только шоколадом и вафлями, но и своей любовью к комиксам. Более 80 красочных фресок украшают стены столицы Бельгии, изображая знаменитых героев — от Тинтина до Смурфиков. Бесплатная карта маршрута доступна в туристических офисах города.

Для самых живописных панорам Афин стоит подняться на холм Филопаппу, откуда открываются виды на Акрополь, море и старый город. Лучшее время для визита — рассвет или закат, когда золотые лучи солнца придают месту особую атмосферу.

На площади Мариенплац в Мюнхене дважды в день можно увидеть механическое представление, во время которого оживают фигуры средневековых персонажей. Это красочное шоу сопровождается колокольным звоном и каждый раз собирает толпы туристов, передает TravelPulse.

Уточнения

Достопримеча́тельность — место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания, знаменитые или замечательные чем-либо, например, являющиеся историческим наследием, художественной ценностью.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
Домашние животные
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома Аудио 
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Красота и стиль
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить Аудио 
Лёгкий и вкусный слоёный салат – идеален для 8 марта
Еда и рецепты
Лёгкий и вкусный слоёный салат – идеален для 8 марта
Популярное
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок

Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.

1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
ТОП-10 вооружений России, которые вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Кризис преодолён? Приднестровье вернуло долг за природный газ
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Последние материалы
Как соединить плитку и ламинат без порогов? Новый метод в ремонте
3 сентября? Нет, теперь другая дата: Шуфутинский одним словом намекнул на перемены в личной жизни
Экспортные тренды: Россия наращивает поставки в Китай, но драгметаллы теряют позиции
Выключился на минуту и даже не понял, почему — из за чего здоровые люди внезапно теряют сознание
Бесплатные достопримечательности Европы — что точно стоит посетить
Не зевай! Эти упражнения помогут проснуться за 5 минут
Ваши стейки страдают: этот привычный ритуал губит сочность мяса
NASA отправляет в космос глаза, ищущие жизнь за пределами Земли
Новая разработка поможет отказаться от дорогих материалов в топливных элементах
Франция проигнорировала запрет ЕС на ловлю птиц сетями — теперь будут судиться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.