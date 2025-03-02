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Русский Север бьет рекорды: 3 миллиона туристов открыли для себя Арктику

1:12
Туризм

В 2024 году объем туристического потока на Русский Север и в Арктические регионы увеличился на 7% по сравнению с 2023 годом, достигнув отметки в 3 миллиона посетителей. Об этом рассказал Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства России, в ходе своей рабочей поездки в Архангельск и на Соловецкие острова.

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Фото: Wikipedia by Sergey Pesterev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Количество туристических поездок по стране продолжает расти, особенно в северных и арктических областях. В этом году регион посетили 3 миллиона туристов, что на 7% больше, чем в предыдущем году, и это касается как местных, так и иностранных путешественников, передает ТАСС.

Согласно исследованиям Центра стратегических разработок, среди северных регионов наибольшей популярностью пользовались Вологодская область и Карелия, куда состоялось около 700 тысяч поездок. Среди арктических областей выделяется Мурманская область с почти 500 тысячными визитами. В числе лидеров по росту туристической привлекательности находится Чукотка, где количество посетителей увеличилось более чем в два раза. 

Уточнения

А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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