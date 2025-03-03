Фейк или реальная угроза? Что известно о заражении лихорадкой денге на Бали

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы, планирующие поездку на Бали, обеспокоены новостями о лихорадке денге, всплывающими в СМИ и социальных сетях.

Фото: Wikimedia Commons by James Gathany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ комар Anopheles minimus

Роспотребнадзор оценивает риск завоза лихорадки денге в Россию как высокий, однако подчеркивает, что широкого распространения вируса в стране не ожидается. Завозные случаи фиксируются ежегодно, но они никогда не приводили к дальнейшей передаче инфекции. Более того, летальных исходов среди туристов, привезших вирус, не зафиксировано благодаря своевременной медицинской помощи.

В воскресенье в ряде популярных телеграм-каналов появились сообщения о массовом заражении россиян на Бали лихорадкой денге. В публикациях утверждалось, что заболевание протекает в тяжелой форме, вплоть до паралича конечностей. Эти сведения вызвали бурные обсуждения среди туристов, планирующих поездку на остров.

Одновременно наблюдается изменение предпочтений российских путешественников: все чаще они выбирают аренду апартаментов вместо проживания в отелях. Эта тенденция была отмечена на конференции компании "Островок", где эксперты обсудили изменения в поведении туристов.

В чатах, посвящённых отдыху в Индонезии, активно обсуждается ситуация с лихорадкой денге. Мнения участников расходятся: одни скептически относятся к тревожным сообщениям, другие приводят статистику, демонстрирующую, что процент заболевших невелик. Многие путешественники, уже проводившие зимовку на Бали, считают, что информация о масштабах заболевания преувеличена.

Недоверие к подобным сообщениям у туристов связано с частыми новостями о вспышках разных заболеваний в популярных курортах.

Так, в этом году уже сообщалось о нашествии агрессивных мух на Кубе, метапневмовирусе в Гоа, вспышке птичьего гриппа в Таиланде и эпидемии в Китае. На фоне этих новостей многие воспринимают очередные предупреждения с долей скептицизма.

Уточнения

Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.



Лихорадка де́нге (от суахили Ka-dinga pepo — «судорожный припадок»; костоломная лихорадка, суставная лихорадка, лихорадка жирафов, пятидневная лихорадка, семидневная лихорадка, финиковая болезнь) — острое трансмиссивное вирусное заболевание.

