В Тбилисском аэропорту россияне не смогли вылететь в Москву из-за нехватки мест на рейсе Red Wings

Рейс "Red Wings" Тбилиси-Москва: пассажиры столкнулись с проблемой из-за замены самолета

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несколько десятков граждан России столкнулись с неожиданными сложностями в аэропорту Тбилиси из-за изменения планов авиакомпании Red Wings. Рейс WZ-560 в Москву, запланированный на 13:25, был переведён на воздушное судно меньшей вместимости, что привело к нехватке мест для всех пассажиров.

Фото: commons.wikimedia.org by AR Paris France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Грузии

Согласно данным Flightradar, на маршруте Тбилиси-Москва обычно используется Sukhoi Superjet 100. Однако накануне рейс выполнялся самолётом Ту-204. В пресс-службе Red Wings пояснили, что замена лайнера была вызвана техническими или логистическими причинами, потребовавшими корректировки расписания.

Россиянам предложили:

Полный возврат средств без комиссий.

Перебронирование на другие даты или рейсы из Батуми.

Вылет из Тбилиси позже запланированного времени.

Для тех, кто остался в Грузии, организовано размещение в гостиницах с питанием в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил.

Red Wings принесла извинения за неудобства и подтвердила, что представители на месте помогают пассажирам оформить необходимые документы. Ежедневно компания выполняет только один рейс по данному направлению, что усложняет оперативную замену билетов.

Уточнения

Red Wings (юридическое название — АО "Ред Вингс" с англ. — "Красные крылья") — российская авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Домодедово. До 2007 года носила название "Авиалинии 400".



