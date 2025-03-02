В Тбилисском аэропорту россияне не смогли вылететь в Москву из-за нехватки мест на рейсе Red Wings

Несколько десятков граждан России столкнулись с неожиданными сложностями в аэропорту Тбилиси из-за изменения планов авиакомпании Red Wings. Рейс WZ-560 в Москву, запланированный на 13:25, был переведён на воздушное судно меньшей вместимости, что привело к нехватке мест для всех пассажиров.
Согласно данным Flightradar, на маршруте Тбилиси-Москва обычно используется Sukhoi Superjet 100. Однако накануне рейс выполнялся самолётом Ту-204. В пресс-службе Red Wings пояснили, что замена лайнера была вызвана техническими или логистическими причинами, потребовавшими корректировки расписания.
Россиянам предложили:
Для тех, кто остался в Грузии, организовано размещение в гостиницах с питанием в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил.
Red Wings принесла извинения за неудобства и подтвердила, что представители на месте помогают пассажирам оформить необходимые документы. Ежедневно компания выполняет только один рейс по данному направлению, что усложняет оперативную замену билетов.
Red Wings (юридическое название — АО "Ред Вингс" с англ. — "Красные крылья") — российская авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Домодедово. До 2007 года носила название "Авиалинии 400".
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