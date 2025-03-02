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Эксперты назвали самые доступные весенние курорты

Туризм

Весна — это наилучший период для путешествий, если вы хотите избежать большого скопления туристов и сэкономить на поездке. В это время года известные курорты радуют мягким климатом, снижением цен на жилье и авиабилеты, а также предлагают возможность насладиться природой в спокойной обстановке, без суеты, характерной для высокого сезона. Издание "ФедералПресс" подготовило рекомендации по курортам, которые стоит рассмотреть для весеннего отдыха с комфортом и без лишних затрат.

Белые пляжи, Борнео, Малайзия
Фото: сommons.wikimedia.org by diego_cue, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Белые пляжи, Борнео, Малайзия

Марокко

Весной в Марокко днем уже достаточно тепло, однако вечерами будет уместно надеть куртку. Туристов пока не так много, поскольку их массовый наплыв начинается ближе к концу мая. Вода в Атлантическом океане и Средиземном море, омывающих страну, освежающая, но подходит для занятий серфингом. Кроме того, весной тут начинают цвести апельсиновый жасмин, вишня и миндаль, что придаёт особое очарование местным ландшафтам.

Бали

С приходом весны на Бали наступает период спокойствия: сезон дождей завершается, а потоки фрилансеров и интернет-знаменитостей только начинают размышлять о покупке билетов. Перелет из Москвы может стоить от 50 000 рублей в обе стороны, а стоимость проживания начинается от 1500 рублей за ночь. Виза оформляется по прибытии на срок до 30 дней. В марте на Бали отмечается День тишины Ньепи, который продолжается 4 дня и совпадает с первым весенним новолунием. Накануне праздника проходит Тавур Кесанга — карнавальное шествие с большими фигурками Ого-ого, изготовленными вручную из бамбука и бумаги. Парад сопровождается громкой музыкой и танцами и направлен на изгнание злых духов.

Греция

Весна в Греции радует мягким теплом: температура понижается до +19…+25 °C. Цены на авиабилеты начинаются от 30 000 рублей в обе стороны, а стоимость гостиниц — от 3000 рублей за ночь. Для поездки потребуется виза Шенген. Крит, известный как остров мифов, находится на юге Греции, где весенний климат практически ничем не отличается от летнего. Старинный город Родос больше напоминает археологический музей под открытым небом.

Уточнения

Маро́кко — государство на крайнем западе Северной Африки. Омывается Средиземным морем на севере и Атлантическим океаном на западе, граничит с Алжиром на востоке и Мавританией на юге. В узкой морской полосе, разделяющей Марокко и Испанию, между двумя странами находятся спорные анклавы, а именно — Сеута, Мелилья и ряд островов.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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