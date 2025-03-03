У российских туристов будет больше вариантов улететь в Италию

Российские туристы смогут выбрать из большего количества маршрутов для перелетов в Италию, что делает путешествия по этому направлению еще более доступными и удобными. Авиаперевозчик Georgian Airways планирует открыть новые направления из столицы Грузии — Тбилиси — в три живописных города Италии.

Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ чемодан в аэропорту

Среди новых рейсов, добавленных в расписание грузинской авиакомпании, можно отметить Болонью, которая славится своим великолепным архитектурным наследием и гастрономическими традициями. В Болонью полеты начнутся 14 апреля и будут осуществляться еженедельно. Город известен своими историческими зданиями и университетом, а также восхитительными блюдами, такими как сильно популярные тортеллини и рагу.

Рейсы в Форли стартуют с 24 апреля, они также будут выполняться раз в неделю по четвергам. Этот небольшой, но уютный город привлекает туристов своими живописными пейзажами и атмосферой. Здесь можно насладиться прогулками по старинным улочкам и знакомством с местной культурой, передает TourDom.

Уточнения

Рим (лат. и итал. Roma [ˈroːma]) — столица и крупнейший город Италии (по населению агломерации уступает Милану и Неаполю). Административный центр области Лацио и одноимённой территориальной единицы Рим, приравненной к провинции. Расположен на реке Тибр. Часть территории Рима относится к государству Ватикан.



