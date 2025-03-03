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Почти 80% российских туристов отправятся в путешествия по стране весной

1:34
Туризм

Около 80% российских туристов планируют провести весенние каникулы в поездках по родным городам и регионам. Эта информация была озвучена представителями туристической отрасли.

Спящий пассажир в самолете
Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спящий пассажир в самолете

Среди наиболее предпочитаемых направлений выделяются такие города, как Санкт-Петербург, Москва, Казань и Калининград, а также Нижний Новгород. Не остаются в стороне и города Золотого кольца, Северного Кавказа и Дальнего Востока. По данным властей, интерес к внутреннему туризму в России продолжает расти стремительными темпами.

Особое внимание привлекает Дальний Восток, где наблюдается резко увеличившийся спрос. Так, количество бронирований во Владивостоке возросло на 29%, в Южно-Сахалинске — на 28%, а Хабаровске — на 24%. В то же время высокий рост фиксируется в исторических и культурных городах, таких как Ростов Великий с увеличением на 56%, Вологда на 52%, Сергиев Посад на 50%, Калуга на 44%, Коломна на 33%, Переславль-Залесский на 27%, Великий Новгород на 22% и Рязань на 18%, как сообщает RT.

Следует также отметить, что стоимость ночи в гостиницах самых популярных маршрутов весной составляет в среднем около 5,4 тысячи рублей. Это на 10% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Уточнения

Ни́жний Но́вгород — город в центральной России, административный центр Приволжского федерального округа и Нижегородской области. Второй по численности населения город в Приволжском федеральном округе и на реке Волге, седьмой по численности населения город в стране.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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