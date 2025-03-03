Секретные места: эксперт раскрыл, где искать идеальный пляжный отдых в апреле

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян поделился рекомендациями по выборам идеальных направлений для пляжного отдыха в апреле. В некоторых странах курортный сезон уже ставится под угрозу завершения, в то время как в других он только начинает набирать популярность.

Фото: Wikimedia Commons by dronepicr is licensed under Public domain Мальдивы, острова, пляж

В числе предложенных мест для отдыха Мурадян выделил Египет, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. В Египте температура воздуха достигает +30 градусов, а вода в море достаточно теплая для комфортного купания. В ОАЭ температура в заливе составляет около +25…+27 градусов, причем днем становится довольно жарко. В Таиланде, на острове Пхукет, дожди часто начинаются с середины апреля и, как правило, длятся около получаса, что не должно значительно нарушить планы отдыхающих, передает NEWS. ru

На Мальдивах курортный сезон близится к завершению, и стоимость проживания в отелях снижается. Кроме того, Мурадян посоветовал обратить внимание на Японию, где в начале апреля можно насладиться великолепием цветущей сакуры.

Уточнения

Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана. Крупнейшее в мире «коралловое» государство и наименьшее по площади государство Азии.



