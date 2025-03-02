В Башкирии появятся новые экологические тропы и природные парки

На заседании коллегии Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан были подведены итоги деятельности ведомства за прошедший год и определены новые планы. Одной из ключевых стратегий стало развитие экотуризма и охраняемых природных территорий.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Облака над лесом

Министр Нияз Фазылов рассказал, что в регионе активно формируется инфраструктура, способствующая экотуризму. В 2024 году запланировано создание новых маршрутов, включая экотропы и пешеходные экскурсионные пути по заповедным местам.

По поручению главы республики в 2025 году предполагается доставка новой партии зубров. Эти животные служат символом природных богатств региона, сообщает runews24. ru.

Кроме того, в текущем году предусмотрено расширение сети заповедников, а также открытие новых объектов для туристов и улучшение условий для экологического отдыха.

Уточнения

Башкортоста́н (баш. Башҡортостан; неофициально также употребляется название Башки́рия), или Респу́блика Башкортоста́н (баш. Башҡортостан Республикаһы; аббревиатура РБ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Приволжский федеральный округ РФ, является частью Уральского экономического района.

