Турпоток в Санкт-Петербург стремительно растет

Рост продаж экскурсионных туров в Санкт-Петербург на майские праздники, по различным оценкам, составляет от 5% до 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средние цены на эти туры увеличились на 15-20%. Об этом пишет Profi.Travel, ссылаясь на результаты собственного опроса туроператоров.
Турпоток в Санкт-Петербург в 2024 году превзошел рекорд 2019 года, 11,6 миллиона туристов посетили город за год. Доля иностранных туристов составила примерно 7%, об этом пишут Ведомости. Наибольшее число российских туристов прибыли в Санкт-Петербург из Москвы, Новгородской и Мурманской областей. Об этом пишет РБК.
Известно, что в Санкт-Петербурге очень много достопримечательностей, например, Невский проспект, Петропавловская крепость, Зимний дворец, Таврический дворец.
Ранее стало известно, что количество туристических поездок внутри России составило около 92 миллионов, это рекордное значение для внутреннего туризма, об этом заявил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. В 2023 году количество туристических поездок внутри России составило 78 миллионов.
Таврический дворец — петербургская резиденция князя Григория Потёмкина-Таврического. Возведён в стиле классицизма в период с 1783 по 1789 год по проекту архитектора И. Е. Старова.
Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.