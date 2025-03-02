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Турпоток в Санкт-Петербург стремительно растет

На отдых в Санкт-Петербург: турпоток стремительно растет
1:27
Туризм

Рост продаж экскурсионных туров в Санкт-Петербург на майские праздники, по различным оценкам, составляет от 5% до 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средние цены на эти туры увеличились на 15-20%. Об этом пишет Profi.Travel, ссылаясь на результаты собственного опроса туроператоров. 

Таврический дворец в Санкт-Петербурге
Фото: Сайт Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации
Таврический дворец в Санкт-Петербурге

Турпоток в Санкт-Петербург в 2024 году превзошел рекорд 2019 года, 11,6 миллиона туристов посетили город за год. Доля иностранных туристов составила примерно 7%, об этом пишут Ведомости. Наибольшее число российских туристов прибыли в Санкт-Петербург из Москвы, Новгородской и Мурманской областей. Об этом пишет РБК.

Известно, что в Санкт-Петербурге очень много достопримечательностей, например, Невский проспект, Петропавловская крепость, Зимний дворец, Таврический дворец.

Ранее стало известно, что количество туристических поездок внутри России составило около 92 миллионов, это рекордное значение для внутреннего туризма, об этом заявил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. В 2023 году количество туристических поездок внутри России составило 78 миллионов.

Уточнения

Таврический дворец — петербургская резиденция князя Григория Потёмкина-Таврического. Возведён в стиле классицизма в период с 1783 по 1789 год по проекту архитектора И. Е. Старова.
 

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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