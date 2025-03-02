Где найти умиротворение? Топ-10 самых расслабляющих городов

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Согласно новому исследованию, именно Инвернесс возглавил рейтинг самых расслабляющих городов страны, набрав 60,2 балла по индексу спокойствия. Второе место занял Данди с результатом 58,1, что позволило Шотландии уверенно закрепиться в лидерах. Лучшим английским представителем списка стал Бат, занявший третью позицию с показателем 56,8.

Фото: Wikimedia Commons by Stablenode, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Инвернесс, Шотландия

Исследование, проведённое компанией Wowcher, учитывало несколько факторов: количество бронирований в спа-салонах, уровень шума и светового загрязнения, плотность транспортного движения, численность населения, доступность пешеходных маршрутов, удовлетворённость местных жителей своей жизнью и качество зелёных насаждений.

Топ-10 самых спокойных городов Великобритании:

Инвернесс — 60,2

Данди — 58,1

Бат — 56,8

Шеффилд — 54,1

Йорк — 51,4

Эксетер — 50,1

Эдинбург — 49,9

Оксфорд — 49,0

Глазго — 47,7

Ньюкасл — 46,3

Инвернесс получил статус города только в 2000 году и сегодня считается одним из самых живописных мест Шотландии. Здесь проживает менее 47 000 человек, что способствует уютной атмосфере. Город славится своими живописными прогулочными маршрутами, историческими замками и близостью к водным просторам, создающим ощущение уединённости и спокойствия.

Второй по величине город Шотландии, Данди, расположенный на берегах реки Тей, предлагает путешественникам богатую культурную программу. Здесь можно насладиться неспешными прогулками, исследовать местные музеи и посетить самый большой городской парк Кемпердаун, занимающий более 400 акров.

Присутствие сразу нескольких шотландских городов в рейтинге подчёркивает, насколько комфортной может быть жизнь в стране. Туристы, приезжающие сюда, отмечают, что Шотландия — это не только богатая история, но и гармония с природой, где можно легко найти уединённые уголки для отдыха.

Несмотря на огромное население — 8,8 миллиона человек — Лондон оказался лишь на 23-й строчке списка. Однако это не значит, что в британской столице невозможно найти уголки для отдыха. Исследование показало, что в Лондоне на удивление много зелёных насаждений, и почти на каждого жителя приходится по одному дереву. Это доказывает, что даже в самых оживлённых городах можно найти место для уединения и спокойствия.

Уточнения

Инверне́сс (англ. [ɪnvərˈnɛs], скотс Innerness, гэльск. Inbhir Nis [iɲɪɾʲˈniʃ] — «устье реки Несс») — портовый город, расположенный на побережье Северного моря на севере Шотландии, административный центр округа Хайленд. Население — 63 780 человек (2016).



Данди́ (англ. Dundee [dʌnˈdiː], гэльск. Dùn Dèagh, скотс Dundee) — четвёртый по величине город в Шотландии. Административный центр округа Данди-Сити.

