Вьетнам ждёт: туры в Нячанг по новым выгодным ценам

Теперь добраться до популярного вьетнамского курорта стало еще проще! Авиакомпания AZUR Air запускает прямые рейсы в Нячанг из девяти российских городов. Уже в марте путешественники смогут отправиться на отдых из:
Полёты будут выполняться на комфортабельных Boeing 757-200, а пакетные туры с этим перелётом формирует туроператор Anex. Стоимость отдыха стартует от 160 тыс. руб. за 13-дневный тур на двоих.
Расписание рейсов и стоимость туров:
Кроме того, прямые регулярные рейсы из Москвы в Нячанг продолжит выполнять Аэрофлот, начиная с 22 марта дважды в неделю.
Туроператор "Библио-Глобус" предлагает туры с этими перелётами. Прямые рейсы из Иркутска уже осуществляет авиакомпания "ИрАэро".
Вьетнам остаётся одним из самых привлекательных направлений для российских туристов благодаря теплому морю, чистым пляжам и развитой отельной инфраструктуре. Новый сезон обещает быть особенно востребованным!
Няча́нг (вьет. Nha Trang) — столица провинции Кханьхоа в центральном Вьетнаме. Расположен на побережье Южно-Китайского моря, в 1280 км от Ханоя и в 439 км от Хошимина. Один из самых популярных курортов Вьетнама среди иностранных туристов.
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