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Вьетнам ждёт: туры в Нячанг по новым выгодным ценам

1:51
Туризм

Теперь добраться до популярного вьетнамского курорта стало еще проще! Авиакомпания AZUR Air запускает прямые рейсы в Нячанг из девяти российских городов. Уже в марте путешественники смогут отправиться на отдых из:

Нянчанг
Фото: commons.wikimedia.org by Bùi Thụy Đào Nguyên, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нянчанг
  • Новосибирска (с 22 марта, раз в неделю, перелёт — 7,5 часов);
  • Иркутска (с 16 марта, раз в 7-12 дней, перелёт — 6,5-7 часов);
  • Красноярска (с 21 марта, раз в 12 дней);
  • Владивостока (с 2 апреля);
  • Хабаровска, Благовещенска, Томска, Барнаула, Новокузнецка.

Полёты будут выполняться на комфортабельных Boeing 757-200, а пакетные туры с этим перелётом формирует туроператор Anex. Стоимость отдыха стартует от 160 тыс. руб. за 13-дневный тур на двоих.

Расписание рейсов и стоимость туров:

  • Новосибирск — Нячанг: от 196 тыс. руб. за 12 ночей;
  • Иркутск — Нячанг: от 160 тыс. руб. за 13 ночей;
  • Красноярск — Нячанг: от 206 тыс. руб. за 12 ночей.

Кроме того, прямые регулярные рейсы из Москвы в Нячанг продолжит выполнять Аэрофлот, начиная с 22 марта дважды в неделю.

Туроператор "Библио-Глобус" предлагает туры с этими перелётами. Прямые рейсы из Иркутска уже осуществляет авиакомпания "ИрАэро".

Вьетнам остаётся одним из самых привлекательных направлений для российских туристов благодаря теплому морю, чистым пляжам и развитой отельной инфраструктуре. Новый сезон обещает быть особенно востребованным!

Уточнения

Няча́нг (вьет. Nha Trang) — столица провинции Кханьхоа в центральном Вьетнаме. Расположен на побережье Южно-Китайского моря, в 1280 км от Ханоя и в 439 км от Хошимина. Один из самых популярных курортов Вьетнама среди иностранных туристов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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