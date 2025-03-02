Скандал в аэропорту: пассажир разделся и напал на инспектора Управления транспортной безопасности

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Рядовой досмотр в аэропорту Индианаполиса обернулся настоящим скандалом. Джордж Стивенс, следовавший на рейс, вызвал тревогу на линии безопасности после отказа подчиниться инструкциям сотрудников Управления транспортной безопасности (TSA).

Фото: flickr.com by jimmyweee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ тюрьма

Стивенс повёл себя агрессивно, игнорируя просьбы пройти стандартные процедуры досмотра. Ситуация быстро вышла из-под контроля, и в дело вмешалась полиция. Однако вместо того чтобы успокоиться, пассажир разделся догола прямо в зоне досмотра, шокировав окружающих. Затем он бросил своё нижнее бельё в лицо инспектору TSA, что привело к немедленному задержанию.

Суд признал Стивенса виновным и приговорил его к 33 месяцам тюрьмы, а также к трём годам условного срока. В ходе разбирательства прокурор и руководство Управления транспортной безопасности отметили, что строгое соблюдение правил безопасности необходимо для защиты пассажиров и персонала аэропорта.

ФБР поддержало решение о строгом наказании, подчеркнув, что преступления против государственных служащих не останутся безнаказанными. Этот инцидент стал напоминанием о том, что нарушение правил в аэропорту может иметь серьёзные юридические последствия.

Эксперты советуют пассажирам сохранять спокойствие и соблюдать предписанные процедуры. Сотрудники TSA выполняют свою работу, направленную на безопасность всех путешественников. Кроме того, специалисты предупреждают: чрезмерное употребление алкоголя перед полётом может привести к потере контроля и неприятным последствиям.

Уточнения

Индиана́полис (англ. Indianapolis: /ˌɪndiəˈnæpɵlɪs/), сокр. — И́нди (англ. Indy: /ˈɪndi/) — город на Среднем Западе США, административный центр и самый населённый город штата Индиана и округа Марион.

