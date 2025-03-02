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Ибица вне сезона: здесь не так уж и скучно

1:16
Туризм

В межсезонье Ибица (Испания) выглядит совершенно иначе: крупные курортные отели закрыты, пляжные бары опечатаны, клубы ждут открытия сезона в конце апреля.

остров
Фото: freepik.com by проволочный брус is licensed under Free More info
остров

Несмотря на это, светит солнце, воздух теплый, а небо ярко-голубое. Остров практически пуст, но на ипподроме Сант-Рафаэль по-прежнему собираются люди для участия в скачках, традиции которых уходят в римскую эпоху. 

Мартина Гриф, жительница Ибицы с немецкими корнями, поясняет, что местные жители вынуждены платить за услуги по туристическим ценам. Её яхта, на которой она предлагает чартерные услуги, является источником дохода, особенно летом, когда клиенты хотят прокатиться до Форментеры, популярной среди туристов.

В зимние месяцы Гриф проводит уроки парусного спорта, что приносит ей дополнительный доход. Она наслаждается свободой плавания по открытой воде в разгар спокойных зимних дней.

Лукас Пратс, владеющий агротуристическим бизнесом, считает, что Ибица может привлечь больше туристов в межсезонье, ведь погода в это время лучше, чем на Майорке, сообщает The Guardian.

 

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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