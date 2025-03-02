Учёные изучают поведение медведей с GPS-ошейниками

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1:58
Туризм

В национальном парке "Ленские столбы" официально стартовал туристический сезон. В этом году гостей ожидают новые маршруты и зимние развлечения, среди которых обновлённая экологическая тропа и ледовый городок.

Якутия
Фото: commons.wikimedia.org by Демидова Оксана, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Якутия

Директор парка Аркадий Семёнов в беседе с ТАСС отметил, что в честь открытия сезона проведён традиционный обряд благословения, а также стартовал фестиваль ледовых скульптур. Одной из ключевых новинок сезона стала модернизированная экологическая тропа, по которой теперь подниматься удобнее благодаря изменённой трассировке и увеличенному количеству мест для отдыха.

"Ленские столбы" славятся своим уникальным природным разнообразием. Здесь произрастают сотни видов растений, включая редкие и внесённые в Красную книгу. Главная миссия парка — сохранение этого уникального природного, культурного и научного наследия.

В парке продолжаются научные исследования. Специалисты завершают зимний маршрутный учёт животных, используя современные технологии, такие как дроны и фотоловушки. Особое внимание уделяется изучению бурых медведей с помощью GPS-ошейников, что позволяет лучше понимать их поведение.

Кроме того, "Ленские столбы" входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчёркивает их уникальную ценность. Для дальнейшего развития туризма рассматриваются проекты расширения инфраструктуры: строительство гостевых домов и дебаркадера на побережье. В планах также создание музея кембрийского периода, место размещения которого пока обсуждается, в числе возможных вариантов — межвузовский кампус в Якутске.

По прогнозам, до конца года парк примет около 40 тысяч туристов, что подтверждает растущий интерес к этому удивительному природному объекту.

 

 

Уточнения

Национальный парк «Ле́нские столбы́» (якут. Өлүөнэ турууктара) — геологическое образование и одноимённый национальный парк в Якутии на берегу реки Лены. Находится в Хангаласском улусе Якутии в 104 км от города Покровска.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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