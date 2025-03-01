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Голубая бездна — многие туристы стремятся разгадать загадку озера Церик-Кёль

1:09
Туризм

В самом сердце Кабардино-Балкарии, на высоте 809 метров над уровнем моря, расположено живописное озеро Церик-Кёль, также известное как Нижнее Голубое озеро.

озеро
Фото: flickr.com by Martin de Lusenet from Heemskerk, Netherlands, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
озеро

Несмотря на свои скромные размеры (около 235 на 130 метров), оно поражает своей глубиной, достигающей 300 метров, что делает его одним из самых глубоких карстовых озёр в мире.

Вода здесь кристально чистая и сохраняет стабильную температуру +9°C на протяжении всего года, благодаря чему поверхность озера никогда не покрывается льдом. Любопытно, что в озеро не впадает ни одна река, однако ежедневно из него вытекает около 70 миллионов литров воды, при этом уровень остается неизменным.

Сегодня Церик-Кёль является магнитом для дайверов и исследователей, стремящихся разгадать его загадки и насладиться удивительными подводными пейзажами. Однако купаться в этом водоеме не рекомендуется — низкая температура и содержание сероводорода делают плавание небезопасным, передает Telegram-канал "Внутри РФ".

Уточнения

Карст (от австр.-нем. Karst, по названию известнякового плато Карст (словен. Kras) в Словении) — совокупность процессов и явлений, связанных с деятельностью воды и выражающихся в растворении, выщелачивании горных пород и последующим вымыванием накопленного материала с образованием в них пустот, а также своеобразных форм рельефа.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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