Голубая бездна — многие туристы стремятся разгадать загадку озера Церик-Кёль

В самом сердце Кабардино-Балкарии, на высоте 809 метров над уровнем моря, расположено живописное озеро Церик-Кёль, также известное как Нижнее Голубое озеро.
Несмотря на свои скромные размеры (около 235 на 130 метров), оно поражает своей глубиной, достигающей 300 метров, что делает его одним из самых глубоких карстовых озёр в мире.
Вода здесь кристально чистая и сохраняет стабильную температуру +9°C на протяжении всего года, благодаря чему поверхность озера никогда не покрывается льдом. Любопытно, что в озеро не впадает ни одна река, однако ежедневно из него вытекает около 70 миллионов литров воды, при этом уровень остается неизменным.
Сегодня Церик-Кёль является магнитом для дайверов и исследователей, стремящихся разгадать его загадки и насладиться удивительными подводными пейзажами. Однако купаться в этом водоеме не рекомендуется — низкая температура и содержание сероводорода делают плавание небезопасным, передает Telegram-канал "Внутри РФ".
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