Город из снега — какая зимняя традиция существует в Новосибирске

Зима в Новосибирске отличается особенной традицией — каждый год на берегу Новосибирского водохранилища вырастает настоящий снежный город.
В этом году фестиваль "Город эскимосов" развернулся на пляже "Бумеранг". За несколько часов участники возвели целый город из снежных иглу прямо на льду. Погода благоприятствовала строительству — температура держалась около -10°C.
В фестивале приняли участие более 500 команд. Строили все — от малышей до взрослых. Одни впервые пробовали возводить снежные блоки, а другие демонстрировали мастерство, украшая свои иглу резными узорами и даже создавая ледяную мебель.
Гостей фестиваля ждали встречи с северными оленями, катание на собачьих упряжках и фотозоны. После соревнований все желающие могли остаться в "ночном городе эскимосов", насладиться этнической музыкой у костра, а самые смелые — провести ночь в собственноручно построенном иглу.
Снежные постройки до сих пор украшают пляж, так что у всех желающих есть возможность приехать, прогуляться среди ледяных домиков и сделать атмосферные снимки, передает Telegram-канал "Внутри РФ".
И́глу — зимнее жилище канадских эскимосов, тип народной архитектуры.
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