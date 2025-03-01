Город из снега — какая зимняя традиция существует в Новосибирске

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Зима в Новосибирске отличается особенной традицией — каждый год на берегу Новосибирского водохранилища вырастает настоящий снежный город.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Снеговик

В этом году фестиваль "Город эскимосов" развернулся на пляже "Бумеранг". За несколько часов участники возвели целый город из снежных иглу прямо на льду. Погода благоприятствовала строительству — температура держалась около -10°C.

В фестивале приняли участие более 500 команд. Строили все — от малышей до взрослых. Одни впервые пробовали возводить снежные блоки, а другие демонстрировали мастерство, украшая свои иглу резными узорами и даже создавая ледяную мебель.

Гостей фестиваля ждали встречи с северными оленями, катание на собачьих упряжках и фотозоны. После соревнований все желающие могли остаться в "ночном городе эскимосов", насладиться этнической музыкой у костра, а самые смелые — провести ночь в собственноручно построенном иглу.

Снежные постройки до сих пор украшают пляж, так что у всех желающих есть возможность приехать, прогуляться среди ледяных домиков и сделать атмосферные снимки, передает Telegram-канал "Внутри РФ".

Уточнения

И́глу — зимнее жилище канадских эскимосов, тип народной архитектуры.



