Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Растения вянут после уборки: 5 роковых ошибок цветоводов — как спасти зелёных любимцев
Диван у окна: ошибка в интерьере, которая делает вас тревожнее
Невидимый враг: как пластик попадает в кровь и вызывает болезни
Размножил ежевику разок — теперь соседям раздаю ящиками
На эти машины страшно смотреть в кредитном калькуляторе, но за рулём — одно удовольствие
Уникальные масла, замедляющие рост волос и придающие коже сияние после депиляции
Лёгкий суп, но такой вкусный, что второе блюдо вам уже не понадобится
Лариса Гузеева признала свои ошибки материнства
Солнечный свет под запретом: как живут люди с порфирией

Город из снега — какая зимняя традиция существует в Новосибирске

1:17
Туризм

Зима в Новосибирске отличается особенной традицией — каждый год на берегу Новосибирского водохранилища вырастает настоящий снежный город.

Снеговик
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Снеговик

В этом году фестиваль "Город эскимосов" развернулся на пляже "Бумеранг". За несколько часов участники возвели целый город из снежных иглу прямо на льду. Погода благоприятствовала строительству — температура держалась около -10°C.

В фестивале приняли участие более 500 команд. Строили все — от малышей до взрослых. Одни впервые пробовали возводить снежные блоки, а другие демонстрировали мастерство, украшая свои иглу резными узорами и даже создавая ледяную мебель.

Гостей фестиваля ждали встречи с северными оленями, катание на собачьих упряжках и фотозоны. После соревнований все желающие могли остаться в "ночном городе эскимосов", насладиться этнической музыкой у костра, а самые смелые — провести ночь в собственноручно построенном иглу.

Снежные постройки до сих пор украшают пляж, так что у всех желающих есть возможность приехать, прогуляться среди ледяных домиков и сделать атмосферные снимки, передает Telegram-канал "Внутри РФ".

Уточнения

И́глу — зимнее жилище канадских эскимосов, тип народной архитектуры.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Старость — не радость, если ты водитель в ЕС: за руль теперь пускают не всех
Авто
Старость — не радость, если ты водитель в ЕС: за руль теперь пускают не всех Аудио 
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Новости спорта
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает Аудио 
В фонде Натальи Водяновой ответили обидевшейся Светлане Бондарчук: были ограничены
Российский шоу-бизнес
В фонде Натальи Водяновой ответили обидевшейся Светлане Бондарчук: были ограничены Аудио 
Популярное
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок

Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.

1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Первый выгнанный из Белого дома. Мировая реакция на перепалку Трампа и Зеленского Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Хрен уйдет, и больше не вернётся, если сделать всего одну простую вещь
Пространство-время и черные дыры: новое открытие меняет науку
Золота в недрах больше, чем кажется: оказалось, оно поднимается прямо из мантии
Золота в недрах больше, чем кажется: оказалось, оно поднимается прямо из мантии
Последние материалы
Растения вянут после уборки: 5 роковых ошибок цветоводов — как спасти зелёных любимцев
Диван у окна: ошибка в интерьере, которая делает вас тревожнее
Невидимый враг: как пластик попадает в кровь и вызывает болезни
Размножил ежевику разок — теперь соседям раздаю ящиками
На эти машины страшно смотреть в кредитном калькуляторе, но за рулём — одно удовольствие
Уникальные масла, замедляющие рост волос и придающие коже сияние после депиляции
Лёгкий суп, но такой вкусный, что второе блюдо вам уже не понадобится
Лариса Гузеева признала свои ошибки материнства
Солнечный свет под запретом: как живут люди с порфирией
Город из снега — какая зимняя традиция существует в Новосибирске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.