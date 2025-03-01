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От Грозного до гор — что посмотреть в Чечне и почему сюда стоит поехать

2:44
Туризм

В 2024 году Чеченскую Республику посетили более 500 тысяч туристов и экскурсантов, что на 27,5% больше, чем в предыдущем году.

Свобода
Фото: unsplash.com by Danka & Peter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свобода

О развитии туризма в регионе рассказал директор департамента Министерства ЧР по туризму Меда Атиев.

Грозный сегодня — это современный город, в котором органично сочетаются исторические и новые архитектурные объекты. Одним из символов столицы стал комплекс "Грозный-Сити" с семью небоскребами, бизнес-центрами, гостиницами и смотровыми площадками. В числе популярных мест — "Лестница в небеса", напоминающая стелу Музея космонавтики, а также исторические здания, такие как "Английский замок" — бывший Грозненский нефтяной институт, построенный в 1928 году.

Культурные туристы могут посетить Русский драматический театр им. Лермонтова, Чеченский драматический театр им. Нурадилова, а также посмотреть выступления ансамбля "Вайнах". Открытие обновленного Музея Чеченской Республики, в котором собраны шедевры живописи и народного творчества, также станет значимым событием.

Любителям активного отдыха стоит отправиться в горные районы республики — Шатойский, Итум-Калинский, Веденский и другие. Здесь проложено более 175 туристических маршрутов разной сложности. Популярностью пользуются джип-туры и пешие походы, а зимой — катание на лыжах на курорте "Ведучи".

Озеро Кезеной-Ам — одно из самых живописных мест региона. Туристы могут покататься здесь на лодках, сапах, водных трамвайчиках, а также заняться виндсерфингом. Недалеко находится древнее поселение Хой, возраст которого — около двух тысяч лет.

Чеченская кухня — важная часть туристического опыта. Среди популярных блюд — жижиг-галнаш (галушки с мясом), хингалш (лепешки с тыквой), чепалгаш (лепешки с творогом и зеленью). В регионе проводят гастрономические фестивали, такие как Honk-Fest (фестиваль черемши) и "Шашлык-Машлык", привлекающие гостей со всей страны.

С каждым годом туристическая отрасль Чечни развивается. В республике появляются новые гостиницы, санатории и туристические кластеры. Особый интерес вызывают культурно-религиозный туризм и экстремальные маршруты в горах. По мнению экспертов, Чечня продолжает раскрывать свой туристический потенциал и привлекать все больше путешественников, передает "Рамблер".

Уточнения

Черемша́ или колба — обиходное название нескольких видов растений, представителей семейства Лук (Allium), которые используются в пищу как листовые овощи. В сборнике писем декабристов издания 1938 года слово «черемша» приведено с поясняющей сноской: «Черемша — сибирское название одного из видов лука, растущего в Сибири и на Кавказе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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