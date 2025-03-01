Какие новые правила нужно знать туристам, планирующим поездки в Таиланд в конце года

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Таиланда снова рассматривают возможность введения туристического налога для иностранных путешественников.

Фото: flickr.com by Kullez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Таиланд

Сбор в размере 300 батов (примерно 800 рублей) планируют взимать с конца 2025 года. Об этом сообщил министр туризма и спорта Таиланда Соравонг Тьентхонг.

Туристы, прибывающие в страну воздушным путем, будут оплачивать налог при каждом въезде. Для тех, кто пересекает границу по суше или воде, предусмотрены более гибкие условия — платить сбор придется только один раз, независимо от количества последующих въездов.

Власти уверены, что этот налог не повлияет на поток путешественников, поскольку сумма незначительная. Средства направят на страхование жизни и здоровья туристов, что повысит уровень безопасности отдыха в стране.

Идею о введении налога обсуждают в Таиланде уже несколько лет. Однако представители туристического бизнеса выступают против инициативы, опасаясь, что она может сдержать рост турпотока, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.



