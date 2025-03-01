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Жильё будущего или испытание на клаустрофобию — что нужно знать о капсульных отелях

2:53
Туризм

Туристический эксперт Екатерина Васильева рассказывает о капсульных отелях: чем они удобны, какие у них есть недостатки и где в России можно остановиться в таком формате.

Номер в отеле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Номер в отеле

Капсульные отели зародились в Японии, когда в 1979 году архитектор Кисе Курокава открыл первый такой отель в Осаке. Изначально они предназначались для офисных работников, которые не успевали добираться домой после долгого рабочего дня.

Капсула — это небольшое пространство шириной около метра и длиной два, где есть только самое необходимое: постель, розетки, светильник, кондиционер и иногда телевизор. Душ, туалет и зона хранения багажа располагаются в общих зонах, как в хостеле. В некоторых капсульных отелях есть кухня, зона отдыха и даже мини-библиотеки.

В отличие от хостела, у каждого гостя есть личное пространство, хотя и минимальное. Однако шумоизоляция может быть неидеальной, поэтому в таких отелях действуют строгие правила: запрещено шуметь, курить, употреблять алкоголь и даже хранить еду в капсуле, передает "Рамблер".

Главный плюс капсульных отелей — доступная цена. Они компактны, а значит, их содержание обходится дешевле, что снижает стоимость проживания. Большинство капсульных отелей в России новые, с современным ремонтом, а расположены они обычно в удобных местах — в аэропортах, на вокзалах или в центре города. Есть возможность бронировать номер не только на сутки, но и на несколько часов, что удобно для отдыха во время пересадки.

Минусы тоже есть: в капсуле нет душа и туалета, а также окон, поэтому естественного света здесь не будет. Шумоизоляция может быть недостаточной, поэтому гостям советуют запастись берушами. Пространство очень ограничено — стоять в капсуле нельзя, а людям, страдающим клаустрофобией, такой вариант размещения вряд ли подойдёт.

Где остановиться?

Москва — капсульный хостел "47 небо" на 47-м этаже башни "Империя" в Москва-Сити. Потрясающие виды из окон общих зон, улучшенные капсулы с дверьми и мини-маркет с готовыми блюдами. Цена от 1 200 ₽/сутки.

Санкт-Петербург — Nevsky Capsule недалеко от Казанского собора. Внутри картины, библиотека, коворкинг и даже смотровая площадка. Цена от 1 260 ₽/сутки.

Сочи — Plants&Friends у Морского вокзала. Экологичный отель с сортировкой отходов, живыми растениями в капсулах, йога-залом и вегетарианским кафе. Цена от 833 ₽/сутки.

Уточнения

Хостел — система размещения, предоставляющая своим постояльцам на короткий или длительный срок жильё, представляющее собой, как правило, спальное место без дополнительных удобств в комнате.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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