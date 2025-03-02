Это не Эдинбург, но именно сюда приезжают за настоящей Шотландией

2:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Перт — не просто город, а живая история Шотландии. Его прошлое простирается от древних цивилизаций до королевских коронаций. Когда-то он был столицей страны и местом, где правители вершили судьбу королевства. Сегодня же Перт — это центр искусства, гастрономии и природы, который очаровывает путешественников в любое время года.

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandr Abrosimov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шотландия, город Перт

Город творчества

В 2021 году Перт стал первым в Великобритании городом ремесел и народного творчества, получив этот титул от ЮНЕСКО. Здесь процветает искусство: галереи, мастерские, музей Перта с полумиллионной коллекцией артефактов и произведений искусства.

В Perth Creative Exchange художники создают шедевры, а в магазине Boo Vake можно приобрести уникальные изделия местных мастеров.

История на каждом шагу

Если вас увлекает история, начните с музея Перта. Здесь можно увидеть Камень Судьбы — символ шотландской монархии, использовавшийся при коронациях.

Древние артефакты, такие как лодка из брёвен возрастом 3000 лет и каменные шары эпохи неолита, переносят в эпоху первых поселенцев. Стоячий камень Мюррейшолл — ещё одна загадочная реликвия прошлого.

Искусство под открытым небом

Пешая прогулка по River Tay Public Art Trail — это 2,5 мили вдоль реки Тей с более чем 25 скульптурами. Здесь же находится замок Black Watch, основанный в XII веке, в котором когда-то размещался легендарный шотландский полк.

Природа и активный отдых

Любители природы оценят парк Киннолл-Хилл с его лесными тропами, рыжими белками и исторической башней на вершине. Неподалёку — сад Бранклин, известный своими редкими растениями и уютной чайной комнатой.

Как добраться?

Перт находится всего в часе езды от Эдинбурга. Доехать можно поездом, включая ностальгический маршрут «Абердониан», который проведёт вас через живописные шотландские пейзажи.

Уточнения

Шотла́ндия (на англ. и скотс Scotland «земля скоттов», на шотландском кельтском — Alba) — северная часть Великобритании и граничащая по суше с Англией. Является автономной административно-политической частью Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

