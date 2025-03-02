В Петербурге невинный кадр с голубями превратился в грабёж без ножа

Семейная пара, гуляя по Петровской набережной в Санкт-Петербурге, оказалась жертвой настойчивых "фотографов". Молодые люди предложили сделать несколько снимков с голубями на фоне легендарного крейсера "Аврора". Однако безобидная фотосессия обернулась неожиданным требованием — 80 тысяч рублей за кадры.
Мужчина на мгновение отвлёкся, пока фотографы активно работали с его супругой. Вскоре они с напором потребовали с неё оплату.
Женщина была ошеломлена такой суммой, но находилась в растерянности. Когда муж вернулся, она рассказала о произошедшем, и пара приняла решение обратиться в полицию.
Теперь злоумышленников разыскивают правоохранительные органы. К сожалению, подобные случаи не редкость: туристы часто становятся мишенью уличных мошенников, которые завлекают их бесплатными фото, а затем требуют огромные суммы.
Чтобы не оказаться в подобной ситуации, стоит помнить:
Фотогра́фия - технология записи изображения путём регистрации оптических излучений с помощью светочувствительного фотоматериала или полупроводникового преобразователя.
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