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В Петербурге невинный кадр с голубями превратился в грабёж без ножа

1:27
Туризм

Семейная пара, гуляя по Петровской набережной в Санкт-Петербурге, оказалась жертвой настойчивых "фотографов". Молодые люди предложили сделать несколько снимков с голубями на фоне легендарного крейсера "Аврора". Однако безобидная фотосессия обернулась неожиданным требованием — 80 тысяч рублей за кадры.

Петропавловская крепость и Петропавловский собор в Санкт-Петербурге
Фото: commons.wikimedia.org by Grozovsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Петропавловская крепость и Петропавловский собор в Санкт-Петербурге

Как всё произошло?

Мужчина на мгновение отвлёкся, пока фотографы активно работали с его супругой. Вскоре они с напором потребовали с неё оплату.

Женщина была ошеломлена такой суммой, но находилась в растерянности. Когда муж вернулся, она рассказала о произошедшем, и пара приняла решение обратиться в полицию.

Что с "предпринимателями"?

Теперь злоумышленников разыскивают правоохранительные органы. К сожалению, подобные случаи не редкость: туристы часто становятся мишенью уличных мошенников, которые завлекают их бесплатными фото, а затем требуют огромные суммы.

Как не попасть в ловушку?

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, стоит помнить:

  • Не соглашайтесь на сомнительные предложения. Если вам что-то предлагают настойчиво — это уже повод насторожиться.
  • Сразу уточняйте стоимость услуги. Не бойтесь заранее спрашивать, сколько стоит съёмка, и договариваться о цене.
  • Не стесняйтесь отказаться. Если чувствуете давление — уходите.

Уточнения

Фотогра́фия - технология записи изображения путём регистрации оптических излучений с помощью светочувствительного фотоматериала или полупроводникового преобразователя.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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