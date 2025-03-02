5 пляжей Бразилии, которые заставят вас забыть про Карибы

2:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бразилия славится своими потрясающими природными ландшафтами, а её пляжи часто сравнивают с Карибами. Кристально чистая вода, белоснежный песок и тёплый тропический климат делают их идеальным местом для отдыха. Здесь можно не только расслабиться, но и заняться активными видами отдыха: дайвингом, катанием на лодках или прогулками по живописным маршрутам.

Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пляжи Бразилии

Давайте разберёмся, чем они так привлекают туристов.

Maragogi: подводный рай

Этот уголок на побережье Алагоас известен своими природными бассейнами (гале́ряс), которые образуются среди кораллов во время отлива. Здесь можно отправиться на экскурсию на лодке или катамаране, чтобы поплавать с маской и трубкой в прозрачных водах.

Помимо галерей, Maragogi предлагает живописные пляжи Antunes, Пунта-Гросса и Барра-Гранде, идеально подходящие для безмятежного отдыха.

Фернанду-ди-Норонья: дикая красота

Этот архипелаг из 21 острова, включённый в список природного наследия ЮНЕСКО, знаменит своими пляжами: Залив Санчо, признанный одним из самых красивых в мире, и Залив Свиней, где захватывают дух скальные образования.

Кроме пляжей, туристы могут посетить проект Тамар, занимающийся защитой морских черепах, или наблюдать за дельфинами в естественной среде.

Boipeba: тихий рай

Этот остров в Баие отличается уединёнными пляжами с бирюзовой водой и мягким песком. Здесь нет суеты больших курортов, что делает его идеальным для тех, кто хочет насладиться природой в тишине. Лучшие пляжи: Moreré, Cueira и Boca da Barra.

На Boipeba можно исследовать мангровые заросли на байдарке или погружаться в природные бассейны, образующиеся во время отлива.

Alter do Chão: "Карибы Амазонки"

Этот регион, расположенный на берегу реки Тапажос, привлекает туристов пляжами с пресной водой. Самые популярные локации — Остров Любви и пляж Pindobal.

Помимо пляжей, здесь можно прогуляться по национальному лесу Тапажос, увидеть экзотических животных и посетить Зелёный канал Яри.

Большой Остров: экзотика и приключения

Самый большой остров в штате Рио-де-Жанейро радует путешественников разнообразием ландшафтов. Здесь более 100 пляжей, среди которых выделяются Лопес-Мендес и Авантюрист, привлекающие серферов и дайверов.

Остров окружён Атлантическим лесом, где можно отправиться в поход к водопадам и историческим деревням.

Голубая и Зелёная лагуны — отличные места для снорклинга, где можно увидеть морскую живность в кристально чистой воде.

Уточнения

Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil : ) — суверенное государство в Южной Америке. Единственная португалоязычная страна во всей Америке, а также крупнейшая лузофонная страна на планете. Столица — город Бразилиа.

