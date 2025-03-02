5 пляжей Бразилии, которые заставят вас забыть про Карибы

Бразилия славится своими потрясающими природными ландшафтами, а её пляжи часто сравнивают с Карибами. Кристально чистая вода, белоснежный песок и тёплый тропический климат делают их идеальным местом для отдыха. Здесь можно не только расслабиться, но и заняться активными видами отдыха: дайвингом, катанием на лодках или прогулками по живописным маршрутам.
Давайте разберёмся, чем они так привлекают туристов.
Этот уголок на побережье Алагоас известен своими природными бассейнами (гале́ряс), которые образуются среди кораллов во время отлива. Здесь можно отправиться на экскурсию на лодке или катамаране, чтобы поплавать с маской и трубкой в прозрачных водах.
Помимо галерей, Maragogi предлагает живописные пляжи Antunes, Пунта-Гросса и Барра-Гранде, идеально подходящие для безмятежного отдыха.
Этот архипелаг из 21 острова, включённый в список природного наследия ЮНЕСКО, знаменит своими пляжами: Залив Санчо, признанный одним из самых красивых в мире, и Залив Свиней, где захватывают дух скальные образования.
Кроме пляжей, туристы могут посетить проект Тамар, занимающийся защитой морских черепах, или наблюдать за дельфинами в естественной среде.
Этот остров в Баие отличается уединёнными пляжами с бирюзовой водой и мягким песком. Здесь нет суеты больших курортов, что делает его идеальным для тех, кто хочет насладиться природой в тишине. Лучшие пляжи: Moreré, Cueira и Boca da Barra.
На Boipeba можно исследовать мангровые заросли на байдарке или погружаться в природные бассейны, образующиеся во время отлива.
Этот регион, расположенный на берегу реки Тапажос, привлекает туристов пляжами с пресной водой. Самые популярные локации — Остров Любви и пляж Pindobal.
Помимо пляжей, здесь можно прогуляться по национальному лесу Тапажос, увидеть экзотических животных и посетить Зелёный канал Яри.
Самый большой остров в штате Рио-де-Жанейро радует путешественников разнообразием ландшафтов. Здесь более 100 пляжей, среди которых выделяются Лопес-Мендес и Авантюрист, привлекающие серферов и дайверов.
Остров окружён Атлантическим лесом, где можно отправиться в поход к водопадам и историческим деревням.
Голубая и Зелёная лагуны — отличные места для снорклинга, где можно увидеть морскую живность в кристально чистой воде.
Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil:) — суверенное государство в Южной Америке. Единственная португалоязычная страна во всей Америке, а также крупнейшая лузофонная страна на планете. Столица — город Бразилиа.
Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.