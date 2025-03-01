Путешествия с собакой: опыт туристов, посетивших 32 города в 14 странах

Жить в Ницце и путешествовать по миру вместе с любимым питомцем — мечта многих, но для одной туристической пары это стало реальностью. Они посетили 32 города в 14 странах, не расставаясь со своим псом.
Фото: flickr.com by Ludovic Bertron, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака в машине на переднем сиденье
Однако такие поездки требуют тщательной подготовки, ведь в каждой стране действуют свои правила перевозки животных.
Что нужно для международных поездок с собакой?
Медицинский сертификат. Документ необходимо получить в ветеринарной клинике у сертифицированного специалиста Министерства сельского хозяйства США.
Региональный офис. Найти ближайший центр сертификации можно через Службу санитарной инспекции животных и растений.
Сроки оформления. Сертификат следует получить не позднее чем за 30 дней до поездки или прибытия в страну.
Действительность документа. Сертификация действительно только 10 дней, поэтому важно учитывать временные рамки.
Прививки. Вакцина от бешенства должна быть актуальной, так как в каждой стране это обязательное требование.
Цифровая копия документов. Чтобы избежать потерь, лучше отсканировать сертификаты и сохранить их на телефоне или ноутбуке.