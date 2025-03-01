Путешествия с собакой: опыт туристов, посетивших 32 города в 14 странах

Жить в Ницце и путешествовать по миру вместе с любимым питомцем — мечта многих, но для одной туристической пары это стало реальностью. Они посетили 32 города в 14 странах, не расставаясь со своим псом.

Фото: flickr.com by Ludovic Bertron, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака в машине на переднем сиденье

Однако такие поездки требуют тщательной подготовки, ведь в каждой стране действуют свои правила перевозки животных.

Что нужно для международных поездок с собакой?