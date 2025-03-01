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Около 141 тысячи российских туристов посетили Стамбул в январе 2025 года

На отдых в Стамбул: в январе около 141 тысячи российских туристов посетили Стамбул
0:52
Туризм

Согласно данным Управления культуры и туризма провинции Стамбул, около 141 тысяч российских туристов посетители Стамбул в январе 2025 года.  А из Германии в Стамбул приехала 81 тысяча туристов, из Ирана — почти 70 тысяч человек. Об этом пишет Турпром. Всего Стамбул в январе посетили 1 миллион 268 тысяч 660 туристов. Известно, что в 2024 году Стамбул посетили более двух миллионов россиян.

Турция
Фото: Веб-сайт министерства культуры и туризма Турции
Турция

Ранее в АТОР сообщили, что с 1 марта ожидается рост стоимости туров в Турцию. Сообщается, что в среднем цена туров в Турцию на лето 2025 года вырастет на 10-15%.

Уточнения

Туризм — одна из значимых составляющих в экономике Турции, в последние десятилетия играет всё большую роль.

Автор Даниил Штуль
Даниил Штуль — корреспондент новостной службы Правды.Ру
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