Около 141 тысячи российских туристов посетили Стамбул в январе 2025 года

На отдых в Стамбул: в январе около 141 тысячи российских туристов посетили Стамбул

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно данным Управления культуры и туризма провинции Стамбул, около 141 тысяч российских туристов посетители Стамбул в январе 2025 года. А из Германии в Стамбул приехала 81 тысяча туристов, из Ирана — почти 70 тысяч человек. Об этом пишет Турпром. Всего Стамбул в январе посетили 1 миллион 268 тысяч 660 туристов. Известно, что в 2024 году Стамбул посетили более двух миллионов россиян.

Фото: Веб-сайт министерства культуры и туризма Турции Турция

Ранее в АТОР сообщили, что с 1 марта ожидается рост стоимости туров в Турцию. Сообщается, что в среднем цена туров в Турцию на лето 2025 года вырастет на 10-15%.

Уточнения

Туризм — одна из значимых составляющих в экономике Турции, в последние десятилетия играет всё большую роль.

