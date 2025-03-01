"Знак качества Ферего": как российские отели и рестораны борются за признание и высокие стандарты сервиса

Федерация ревизоров гостеприимства (Ферего) в 2024 году завершила масштабную проверку 500 ресторанов и отелей по всей России, используя методику, вдохновлённую системой Michelin.
Согласно данным организации, лишь 58 объектов (менее 20%) удостоились отличительного знака качества. Руководитель Ферего Галина Драгни подчеркнула, что результаты аудита указывают на необходимость совершенствования сервиса в индустрии гостеприимства.
В 2023 году Федерация провела свыше 1000 инспекций в 350 заведениях. Тогда около 25% из них были включены в национальный гид, что свидетельствует о жёстких критериях отбора. Награждение победителей 2023 года состоялось в феврале 2024-го в Общественной палате РФ.
Иерархия наград
Престижный символ качества будет размещаться на фасадах и в зонах ресепшена, подчёркивая статус заведений.
Ферего активно развивает гастрономический туризм и повышает стандарты обслуживания в России и СНГ. Создание отечественного аналога Michelin, по словам Драгни, уже поддержано представителями отельного и ресторанного бизнеса. Это не только повысит комфорт путешествий, но и укрепит доверие к российскому туризму.
"Кра́сный гид "Мишле́н"" (от фр. Le Guide Michelin, Le Guide Rouge), иногда также упоминаемый как "Кра́сный путеводи́тель" - наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов на данный момент. Выпускается с 1900 года.
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