"Знак качества Ферего": как российские отели и рестораны борются за признание и высокие стандарты сервиса

Жёсткий аудит турбизнеса: 80% отелей и ресторанов в России не прошли проверку

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Федерация ревизоров гостеприимства (Ферего) в 2024 году завершила масштабную проверку 500 ресторанов и отелей по всей России, используя методику, вдохновлённую системой Michelin.

Фото: commons.wikimedia.org by Mandarin Oriental Hotel Group, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Номер в отеле

Согласно данным организации, лишь 58 объектов (менее 20%) удостоились отличительного знака качества. Руководитель Ферего Галина Драгни подчеркнула, что результаты аудита указывают на необходимость совершенствования сервиса в индустрии гостеприимства.

В 2023 году Федерация провела свыше 1000 инспекций в 350 заведениях. Тогда около 25% из них были включены в национальный гид, что свидетельствует о жёстких критериях отбора. Награждение победителей 2023 года состоялось в феврале 2024-го в Общественной палате РФ.

Иерархия наград

Три кристалла — высшая награда, присуждённая восьми отелям Москвы и Санкт-Петербурга; Два кристалла — отмечены заведения в Сочи, Омске, Тюмени, а также ряд столичных и петербургских проектов; Один кристалл — получили рестораны и отели Калининграда, Тюмени, Сочи, рекомендованные для туристов.

Престижный символ качества будет размещаться на фасадах и в зонах ресепшена, подчёркивая статус заведений.

Ферего активно развивает гастрономический туризм и повышает стандарты обслуживания в России и СНГ. Создание отечественного аналога Michelin, по словам Драгни, уже поддержано представителями отельного и ресторанного бизнеса. Это не только повысит комфорт путешествий, но и укрепит доверие к российскому туризму.

Уточнения

"Кра́сный гид "Мишле́н"" (от фр. Le Guide Michelin, Le Guide Rouge), иногда также упоминаемый как "Кра́сный путеводи́тель" - наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов на данный момент. Выпускается с 1900 года.



