Одна SIM-карта на человека: новые законы для иностранцев

Турция готовит реформы для банковских операций и мобильной регистрации иностранцев: чего ожидать?

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкие власти планируют ввести ограничения на использование банкоматов и регистрацию SIM-карт для иностранцев в рамках судебной реформы на 2025-2029 годы. Однако, как сообщил эксперт в области безопасности Мустафа Бёгюрджю, для туристов и временно проживающих в стране будут предусмотрены специальные процедуры, минимизирующие неудобства.

Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Турции

Проект поправок сначала рассмотрит парламентская комиссия по юстиции, затем — генеральная ассамблея. По словам аналитика, вероятен переходный период для адаптации финансовых институтов. Основные изменения включают:

Идентификацию в банкоматах — снятие наличных разрешат только после распознавания лица или сканирования паспорта с чипом;

Ограничение на SIM-карты — один номер мобильного телефона на иностранца;

Интеграцию с международными базами — сверка данных паспортов для предотвращения мошенничества.

Бёгюрджю подчеркнул, что система для туристов будет упрощённой: например, сканирование документа в банкомате с автоматической проверкой фото. Это позволит избежать задержек и сохранить приток гостей.

Реформа направлена на борьбу с финансовыми преступлениями и повышение доверия к судебной системе. Банки и платежные сервисы обязаны будут требовать чипированные ID при открытии счетов, что усложнит доступ к услугам для нелегалов.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место). Унитарное государство со столицей в Анкаре. Государственный язык — турецкий.



