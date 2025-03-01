Одна SIM-карта на человека: новые законы для иностранцев

Турецкие власти планируют ввести ограничения на использование банкоматов и регистрацию SIM-карт для иностранцев в рамках судебной реформы на 2025-2029 годы. Однако, как сообщил эксперт в области безопасности Мустафа Бёгюрджю, для туристов и временно проживающих в стране будут предусмотрены специальные процедуры, минимизирующие неудобства.
Проект поправок сначала рассмотрит парламентская комиссия по юстиции, затем — генеральная ассамблея. По словам аналитика, вероятен переходный период для адаптации финансовых институтов. Основные изменения включают:
Бёгюрджю подчеркнул, что система для туристов будет упрощённой: например, сканирование документа в банкомате с автоматической проверкой фото. Это позволит избежать задержек и сохранить приток гостей.
Реформа направлена на борьбу с финансовыми преступлениями и повышение доверия к судебной системе. Банки и платежные сервисы обязаны будут требовать чипированные ID при открытии счетов, что усложнит доступ к услугам для нелегалов.
Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место). Унитарное государство со столицей в Анкаре. Государственный язык — турецкий.
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