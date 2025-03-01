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5 скрытых угроз, о которых стоит знать перед поездкой на Карибы

2:03
Туризм

Карибские пляжи с белоснежным песком и бирюзовой водой кажутся райским местом. Однако, помимо красоты, они скрывают и серьезные угрозы. Чтобы отдых прошел безопасно, стоит заранее узнать, чего следует избегать.

Карибы, Доминиканская Республика
Фото: Wikimedia Commons by Joe deSousa is licensed under Public domain
Карибы, Доминиканская Республика

Разрывные течения: незаметная опасность

На многих пляжах Карибского моря, включая Кондадо (Пуэрто-Рико) и Маракас (Тринидад и Тобаго), встречаются мощные разрывные течения.

Они могут уносить человека в открытое море со скоростью до 8 км/ч. Главное правило: не пытаться плыть против течения, а двигаться параллельно берегу, пока не окажетесь в безопасной зоне.

Скаты-хвостоколы: осторожность при контакте

Популярные туристические места, такие как Каймановы острова, предлагают плавание со скатами. Однако эти существа могут ужалить, если почувствуют угрозу. Чтобы избежать неприятностей, не наступайте на них и не пытайтесь трогать.

Опасные акулы: реальная угроза или миф?

Хотя большинство акул не представляют опасности, в водах Багам встречаются тигровые и тупорылые акулы.

В 2023 году здесь было зафиксировано несколько нападений. Чтобы минимизировать риски, не плавайте в одиночку, избегайте мутной воды и не носите блестящие аксессуары.

Плотоядные бактерии: редкая, но серьёзная угроза

В тёплой воде Карибского моря обитают бактерии Vibrio vulnificus, способные вызывать некротический фасциит.

Хотя случаи заражения редки, инфекция может развиваться стремительно. Если у вас есть открытые раны, избегайте купания в океане.

Пляжи без спасателей: стоит ли рисковать?

На популярных пляжах, таких как Фламенко (Пуэрто-Рико) и Тирико (Тринидад и Тобаго), нет спасателей.

Это значительно увеличивает риск утопления, особенно для тех, кто не знаком с местными условиями.

Уточнения

Вибрионы (лат. Vibrio) — род бактерий семейства Vibrionaceae, включает более 40 видов.

Кари́бское мо́ре (исп. Mar Caribe, англ. Caribbean Sea,) — окраинное полузамкнутое море бассейна Атлантического океана, с запада и юга ограничено Центральной и Южной Америкой.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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