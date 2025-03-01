Неожиданная красота Сент-Люсии: что скрывает пляж Анс-Шастанет

1:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сент-Люсия — это райский уголок с белоснежными пляжами, роскошными курортами и живописными вулканическими горами. Но самое приятное — этот карибский остров остаётся доступным даже для тех, кто не планирует тратить целое состояние на отдых.

Фото: flickr.com by Chris Isherwood, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Закат на море

Здесь можно не только насладиться лазурными водами и уединёнными бухтами, но и исследовать удивительный подводный мир.

Где лучше всего заняться сноркелингом?

Одним из лучших мест для сноркелинга на Сент-Люсии считается пляж Анс-Шастанет. Это живописная бухта с богатым подводным миром, куда съезжаются любители морских приключений.

Здесь можно увидеть осьминогов, косяки разноцветных рыб и даже морских черепах. Хотя твёрдых кораллов не так много, мягкие кораллы и морские веера создают завораживающие подводные пейзажи.

Особенно популярна среди сноркелистов зона морского парка, где можно поплавать рядом с тропическими рыбками, морскими коньками и даже скатами.

Главное — не заплывать за границы огороженной территории, так как течение может быть довольно сильным. Лучше всего приезжать утром, пока вода остаётся спокойной, а экскурсионные лодки ещё не заполнили бухту.

Если хочется чего-то более уединённого, можно прогуляться по берегу к соседнему пляжу Анс-Мамин. Там, среди водорослей, часто встречаются черепахи бисса. После сноркелинга стоит заглянуть в местный пляжный бар Jungle Grill и попробовать знаменитые бургеры.

Полезные советы перед поездкой

Лучшее время для поездки на Сент-Люсию — с февраля по май. В этот период здесь сухо и солнечно, а сезон ураганов остаётся далеко позади.

Если же поездка выпала на лето или осень, не стоит переживать — дожди здесь идут короткими тёплыми ливнями, которые быстро заканчиваются.

Уточнения

Сент-Люси́я (англ. Saint Lucia [ˌseɪnt ˈluːʃɪə], ) — островное государство, расположенное на одноимённом острове в Наветренных островах Вест-Индии между островами Сент-Винсент и Мартиника. Столица государства — город Кастри.

