Этот город в Санта-Катарине — один из самых гостеприимных в мире

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Урубичи, находящийся в горной местности Санта-Катарина, славится своим дружелюбным приемом и удостоен звания одного из самых гостеприимных городов в мире. Этот населенный пункт привлекает туристов своим прохладным климатом и живописными горными пейзажами, предоставляя идеальные условия как для увлекательных приключений, так и для спокойного отдыха. В 2025 году Урубичи попал в число десяти самых гостеприимных мест на планете.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка с рюкзаком в горах

Этот город, также известный как один из самых холодных в Бразилии, создает прекрасные условия для активного времяпрепровождения. Вокруг раскинулись зеленые леса и горные хребты, идеально подходящие для таких видов активного отдыха, как зиплайнинг, треккинг и катание на горных велосипедах. Урубичи знаменит своими живописными скальными образованиями и живительными водопадами, которые привлекают гостей в любую пору года.

Среди главных достопримечательностей города выделяется парк Natural Extremo, который предлагает разнообразные экстремальные развлечения: от спуска по канатной дороге, парящей над деревьями араукарии, до захватывающих прыжков с маятником. Уникальный велосипедный зиплайн позволяет путешественникам прокатиться на велосипеде на высоте 120 метров, а прыжок с маятником приносит невероятные ощущения свободного падения при скорости до 100 км/ч.

Кроме того, на холме Парапент расположена ещё одна увлекательная достопримечательность — Radical Swing. Эта аттракцион, установленный на высоте 1300 метров, предлагает посетителям насладиться потрясающим панорамным видом на Урубичи, создавая эффект, будто они парят над городом. Для обеспечения максимальной безопасности каждый участник закрепляется ремнем безопасности в момент катания на качелях.

Уточнения

Са́нта-Катари́на (порт. Santa Catarina) — штат на юге Бразилии. Административный центр — город Флорианополис. Граничит со штатами Риу-Гранди-ду-Сул на юге и Парана на севере, а также с Аргентиной на западе; восток штата омывается Атлантическим океаном.



