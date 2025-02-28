Пляжи Албании лидируют в рейтинге направлений 2025 года

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристическое агентство провело анализ поисковых запросов, чтобы выявить малоизвестные пляжи, которые сегодня привлекают значительно внимание путешественников, и определило несколько захватывающих направлений.

Фото: сommons.wikimedia.org by diego_cue, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Белые пляжи, Борнео, Малайзия

На первом месте оказался пляж, расположенный в албанской деревне Ксамил, находящейся на южной части страны. Данный пляж принадлежит округу Агии Саранда в области Влёра. По данным исследования, количество запросов с фразой "пляж Албании" с декабря увеличилось на 43%. Ксамил является идеальным местом для знакомства с великолепными пляжами региона и открывает доступ к небольшим островкам, которые можно посетить на лодке.

Ксамил расположен всего в 12 километрах к югу от Саранды и находится совсем рядом с Корфу. Этот городок представляет собой популярное туристическое направление в Албании. Завораживающий залив с белоснежными песчаными пляжами и прозрачной бирюзовой водой, а также три небольших островка, доступные только на лодке, создают незабываемую атмосферу, притягивающую туристов со всего континента.

В этом регионе можно найти множество пляжей, большинство из которых хорошо организованы и имеют песчаное покрытие. Несмотря на то что они пользуются большой популярностью и привлекают множество туристов, посещение этой местности вне сезона позволит насладиться спокойствием и тишиной.