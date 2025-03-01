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Самое дружелюбное место на земле? Добро пожаловать в Ирландию

2:39
Туризм

Что делает Ирландию такой особенной? Возможно, это потрясающие природные ландшафты или древние памятники. Но настоящая магия кроется в самих людях. В этой стране дар красноречия — настоящее искусство, а дружелюбие местных жителей завораживает настолько, что вы рискуете изменить все свои планы ради простого разговора.

Замок, Ирландия
Фото: commons.wikimedia.org by Phouka, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Замок, Ирландия

Где встретить самую тёплую атмосферу

Ирландия неизменно попадает в списки самых дружелюбных стран мира. В регионах Гэлтахт, где говорят на ирландском языке, можно почувствовать уникальный стиль общения, уходящий корнями в старинные традиции.

Хотя не все жители свободно владеют ирландским (гэльским), его влияние ощущается даже в английской речи.

Если планируете поездку, помните: в некоторых районах дорожные знаки написаны только на ирландском. Это важно учитывать, особенно если вам предстоит освоить вождение по "неправильной" стороне дороги.

Самые красивые места Ирландии

Одно из самых впечатляющих мест — побережье Антрим в Северной Ирландии. Здесь находится Дорога гигантов — удивительная геологическая достопримечательность, напоминающая творение древних титанов.

Шестиугольные базальтовые колонны кажутся настолько ровными, что трудно поверить, что это творение природы.

На другом берегу, в Ирландской Республике, расположен уютный городок Дингл. Его панорамные виды и традиционная музыкальная сцена создают атмосферу уюта и настоящего ирландского гостеприимства.

"Лучшие достопримечательности здесь — это люди", — говорят местные.

Даже если вы не найдёте горшок с золотом, точно получите бесценные эмоции от общения.

Куда ехать, а что лучше пропустить?

Если хотите по-настоящему прикоснуться к истории, отправляйтесь в Ньюгрейндж. Это древняя гробница, построенная более 5200 лет назад.

В Дублине обязательно прогуляйтесь по мосту Хэ'Пенни и загляните в Тринити-колледж, где хранится знаменитая Келлская книга с завораживающими иллюстрациями.

А вот Камень Бларни — туристическая ловушка, которую многие считают переоценённой. По легенде, если поцеловать этот камень, можно обрести дар красноречия. Но после пандемии его хотя бы начали дезинфицировать между поцелуями.

Ирландия — это не только старинные замки, зелёные холмы и загадочные легенды.

Главное её сокровище — люди.

Уточнения

Респу́блика Ирла́ндия для отличия от Северной Ирландии) — государство в Северной Европе, занимающее бо́льшую часть острова Ирландия. На севере граничит с Северной Ирландией (частью Великобритании). Название страны происходит от древнеирландского Eriu, или Эриу — имени богини в ирландской мифологии. Столица — город Дублин.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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