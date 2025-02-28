Природа, культура и приключения: новые маршруты по Калифорнии

Калифорния, ежегодно принимающая более 260 миллионов туристов, славится не только мегаполисами. За пределами Лос-Анджелеса и Сан-Франциско скрываются малые города с уникальными ландшафтами, винодельнями и историческими памятниками. Предлагаем маршрут по семи малоизвестным местам, где природа и культура создают неповторимую атмосферу.
Этот городок на севере штата окружён каскадами водопадов (Нижний, Средний, Верхний), доступных для посещения на авто. По дороге Volcanic Legacy Scenic Byway открываются виды на вулкан Шаста и хребты Каскадных гор. Ежегодный Фестиваль грибов в мае привлекает гурманов и ремесленников.
В сердце Напа-Вэлли расположен замок Кастелло-ди-Амороса с дегустациями вин. После экскурсий гости погружаются в горячие источники Calistoga Spa (температура до 104°F). Для ночлега подойдёт Calistoga Wine Way Inn с террасой, откуда видно горы Палисейдс.
Золотая лихорадка XIX века сменилась здесь яблоневыми садами. На Main Street стоит попробовать сидр в Julian Cider Mill, а осенью — собрать урожай в Volcan Valley Apple Farm. Шахта Eagle Mining Co. предлагает спуск в подземные тоннели и мастер-классы по промывке золота.
Крошечный прибрежный городок славится пляжем с белым песком и кострами для вечерних посиделок. Миссия Кармел (1770 г.) — образец испанской колониальной архитектуры. В галерее Marjorie Evans представлены работы местных художников, меняющиеся каждые два месяца.
Озеро в 30 минутах от Йосемити идеально для водных видов спорта. Аренда лодок в Bass Lake Boat Rentals, пешие маршруты через дубовые рощи — к вершинам Сьерры. The Pines Resort предлагает домики у воды с панорамой гор.
Мекка для маунтинбайкеров: трасса Downieville Downhill (спуск 1500 м) через альпийские луга. Пеший маршрут Frazier Falls Trail ведёт к водопаду от ледников. После адреналина — коктейли в баре Boomtown Lounge с живой музыкой в стиле кантри.
Деревня у "потерянного побережья" окружена рощами секвой в парке Humboldt Redwoods. Музей Ферндейла хранит экспонаты эпохи золотой лихорадки, а кафе Poppa Joe's угощает бургерами и буррито в ретро-антураже.
От термальных ванн до секвойных лесов — калифорнийские малые города предлагают альтернативу шуму мегаполисов. Здесь легко найти уединение, исследуя тропы, дегустируя вино или слушая истории золотоискателей.
Калифо́рния (англ. California, американское произношение: [ˌkæləˈfɔːrniə]) — штат США, расположенный на западном побережье страны, на берегу Тихого океана. Граничит с американскими штатами Орегон (на севере), Невада (на востоке) и Аризона (на юго-востоке), а также с мексиканским штатом Нижняя Калифорния (на юге).
Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!