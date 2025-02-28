Природа, культура и приключения: новые маршруты по Калифорнии

Скрытые сокровища Калифорнии: отдых вдали от городской суеты

3:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Калифорния, ежегодно принимающая более 260 миллионов туристов, славится не только мегаполисами. За пределами Лос-Анджелеса и Сан-Франциско скрываются малые города с уникальными ландшафтами, винодельнями и историческими памятниками. Предлагаем маршрут по семи малоизвестным местам, где природа и культура создают неповторимую атмосферу.

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг США

1. Мак-Клауд: водопады и вулканы

Этот городок на севере штата окружён каскадами водопадов (Нижний, Средний, Верхний), доступных для посещения на авто. По дороге Volcanic Legacy Scenic Byway открываются виды на вулкан Шаста и хребты Каскадных гор. Ежегодный Фестиваль грибов в мае привлекает гурманов и ремесленников.

2. Калистога: вино и термальные источники

В сердце Напа-Вэлли расположен замок Кастелло-ди-Амороса с дегустациями вин. После экскурсий гости погружаются в горячие источники Calistoga Spa (температура до 104°F). Для ночлега подойдёт Calistoga Wine Way Inn с террасой, откуда видно горы Палисейдс.

3. Джулиан: яблочный рай

Золотая лихорадка XIX века сменилась здесь яблоневыми садами. На Main Street стоит попробовать сидр в Julian Cider Mill, а осенью — собрать урожай в Volcan Valley Apple Farm. Шахта Eagle Mining Co. предлагает спуск в подземные тоннели и мастер-классы по промывке золота.

4. Кармел-бай-зе-Си: приморское искусство

Крошечный прибрежный городок славится пляжем с белым песком и кострами для вечерних посиделок. Миссия Кармел (1770 г.) — образец испанской колониальной архитектуры. В галерее Marjorie Evans представлены работы местных художников, меняющиеся каждые два месяца.

5. Басс-Лейк: ворота в Сьерра-Неваду

Озеро в 30 минутах от Йосемити идеально для водных видов спорта. Аренда лодок в Bass Lake Boat Rentals, пешие маршруты через дубовые рощи — к вершинам Сьерры. The Pines Resort предлагает домики у воды с панорамой гор.

6. Даунивилл: экстрим и история

Мекка для маунтинбайкеров: трасса Downieville Downhill (спуск 1500 м) через альпийские луга. Пеший маршрут Frazier Falls Trail ведёт к водопаду от ледников. После адреналина — коктейли в баре Boomtown Lounge с живой музыкой в стиле кантри.

7. Ферндейл: викторианская сказка

Деревня у "потерянного побережья" окружена рощами секвой в парке Humboldt Redwoods. Музей Ферндейла хранит экспонаты эпохи золотой лихорадки, а кафе Poppa Joe's угощает бургерами и буррито в ретро-антураже.

Итог

От термальных ванн до секвойных лесов — калифорнийские малые города предлагают альтернативу шуму мегаполисов. Здесь легко найти уединение, исследуя тропы, дегустируя вино или слушая истории золотоискателей.

Уточнения

Калифо́рния (англ. California, американское произношение: [ˌkæləˈfɔːrniə]) — штат США, расположенный на западном побережье страны, на берегу Тихого океана. Граничит с американскими штатами Орегон (на севере), Невада (на востоке) и Аризона (на юго-востоке), а также с мексиканским штатом Нижняя Калифорния (на юге).



