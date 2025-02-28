В объятиях Алтая: фотограф запечатлел жизнь и природу села Аршаты

Фотограф Ернар Алмабек посетил село Аршаты, расположенное на востоке Казахстана у подножия Алтайских гор, на берегу реки Бухтарма. Это место, где природа соперничает с сказочными пейзажами, а жизнь течёт в гармонии с окружающим миром.
Село граничит с тремя государствами: Россией, Монголией и Китаем. Местные жители с гордостью отмечают, что именно здесь звучит первый в стране утренний призыв к молитве, встречаются первые солнечные лучи и берут начало многие водные источники. "Если смотреть на Казахстан из Аршаты, вся страна кажется западом", — написал Алмабек в своём Instagram*, сопроводив пост видеозарисовками села.
Несмотря на удалённость, в Аршаты устойчиво работает мобильная связь. Однако инфраструктурные проблемы характерны для этого региона: отсутствует газоснабжение, уголь дорог, а жители вынуждены самостоятельно заготавливать дрова из близлежащих лесов. Местные, преимущественно этнические казахи, поддерживают крепкие общинные связи — вместе отмечают праздники и помогают в быту. "Раньше здесь жили и русские, но они уехали. Сейчас главная сложность — отсутствие работы", — поделился один из жителей.
Аршаты входит в территорию Катон-Карагайского национального парка, где обитают волки, медведи и рыси. Лесники, которых местные называют "батырами, охраняющими барсов", ежедневно патрулируют угодья, устанавливают фотоловушки и борются с браконьерами. Во время визита Алмабеку показали кадры с камер, запечатлевших кабанов и медведей.
Особый интерес у фотографа вызвали гигантские муравейники, которые стали неожиданным объектом для съёмки. Лесничие объяснили, что ежегодно огораживают пять таких сооружений, чтобы сохранить их от разрушения.
Вечерняя прогулка по селу на лошади оставила у Ернара яркие впечатления. Он отметил, что аршатылцы, несмотря на бытовые трудности, живут в уникальном месте, где природа остаётся нетронутой, а сообщество сохраняет традиции взаимопомощи.
*Запрещён на территории РФ.
Алтайские горы или Алта́й (монг. Алтайн нуруу, северноалт. Туулу Алтай - горный Алтай, алт. Алтай туулар, уйг. ئالتاي تاغلىرى, каз. Алтай таулары / Altay tawları, тув. Алдай даглары, кит. упр. 阿尔泰山脉, пиньинь Ā'ěrtài shānmài, палл. Аэртай шаньмай) — горная система в Азии, на юге Сибири и в Центральной Азии, состоящая из высокогорных и среднегорных хребтов, разделённых глубокими долинами рек и обширными внутригорными и межгорными котловинами.
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