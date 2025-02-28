В объятиях Алтая: фотограф запечатлел жизнь и природу села Аршаты

Аршаты: где Казахстан встречает рассвет

Фотограф Ернар Алмабек посетил село Аршаты, расположенное на востоке Казахстана у подножия Алтайских гор, на берегу реки Бухтарма. Это место, где природа соперничает с сказочными пейзажами, а жизнь течёт в гармонии с окружающим миром.

Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Казахстана

Село граничит с тремя государствами: Россией, Монголией и Китаем. Местные жители с гордостью отмечают, что именно здесь звучит первый в стране утренний призыв к молитве, встречаются первые солнечные лучи и берут начало многие водные источники. "Если смотреть на Казахстан из Аршаты, вся страна кажется западом", — написал Алмабек в своём Instagram*, сопроводив пост видеозарисовками села.

Быт и вызовы

Несмотря на удалённость, в Аршаты устойчиво работает мобильная связь. Однако инфраструктурные проблемы характерны для этого региона: отсутствует газоснабжение, уголь дорог, а жители вынуждены самостоятельно заготавливать дрова из близлежащих лесов. Местные, преимущественно этнические казахи, поддерживают крепкие общинные связи — вместе отмечают праздники и помогают в быту. "Раньше здесь жили и русские, но они уехали. Сейчас главная сложность — отсутствие работы", — поделился один из жителей.

Природа и её защитники

Аршаты входит в территорию Катон-Карагайского национального парка, где обитают волки, медведи и рыси. Лесники, которых местные называют "батырами, охраняющими барсов", ежедневно патрулируют угодья, устанавливают фотоловушки и борются с браконьерами. Во время визита Алмабеку показали кадры с камер, запечатлевших кабанов и медведей.

Особый интерес у фотографа вызвали гигантские муравейники, которые стали неожиданным объектом для съёмки. Лесничие объяснили, что ежегодно огораживают пять таких сооружений, чтобы сохранить их от разрушения.

Итоги путешествия

Вечерняя прогулка по селу на лошади оставила у Ернара яркие впечатления. Он отметил, что аршатылцы, несмотря на бытовые трудности, живут в уникальном месте, где природа остаётся нетронутой, а сообщество сохраняет традиции взаимопомощи.

*Запрещён на территории РФ.

Уточнения

Алтайские горы или Алта́й (монг. Алтайн нуруу, северноалт. Туулу Алтай - горный Алтай, алт. Алтай туулар, уйг. ئالتاي تاغلىرى‎, каз. Алтай таулары / Altay tawları, тув. Алдай даглары, кит. упр. 阿尔泰山脉, пиньинь Ā'ěrtài shānmài, палл. Аэртай шаньмай) — горная система в Азии, на юге Сибири и в Центральной Азии, состоящая из высокогорных и среднегорных хребтов, разделённых глубокими долинами рек и обширными внутригорными и межгорными котловинами.

