25 дней по льду — турист из Индии решил пешком пройти Байкал

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист из Индии Мохит Кемани решил испытать себя, отправившись в зимний пеший поход по Байкалу, но столкнулся с неожиданными трудностями.

Фото: commons.wikimedia.org by Tadeáš Gregor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лед

Индус из Калькутты не учел суровые сибирские морозы, однако отказываться от путешествия не стал.

Кемани выбрал 25-дневный маршрут из Листвянки в Северобайкальск, сложил вещи в сани-волокуши и уверенно прошел 50 километров до поселка Большое Голоустное. Все шло по плану, но его обувь не выдержала низких температур и буквально развалилась на байкальских торосах.

Местные жители не оставили путешественника в беде: ему нашли автомобиль, чтобы он мог добраться в областной центр за новой обувью. Кроме того, государственный инспектор ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Цыденжап Дашиев приютил Кемани у себя дома и даже вспомнил английский язык, чтобы пообщаться с ним.

По словам Дашиева, Мохит имеет опыт долгих походов и ночевок в горах, ведь он родился и живет в горном регионе Индии. В последний раз инспектор видел туриста 24 февраля — Кемани не отказался от путешествия и продолжил путь, передает TourDom.

Уточнения

Байка́л (бур Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.



