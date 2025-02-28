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80 тысяч за фото с голубями — как обманывают туристов в Петербурге

1:46
Туризм

Супружеская пара из Свердловской области заплатила 80 тысяч рублей за девять фотографий с голубями у крейсера "Аврора".

Петербург
Фото: web.archive.org by markklimyuk9000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Петербург

Осознание того, что цена явно завышена, пришло не сразу, но когда туристы поняли, что стали жертвами обмана, они обратились в полицию.

Путешественники приехали в Санкт-Петербург на отдых и во время прогулки по Петровской набережной столкнулись с двумя молодыми людьми, которые предложили сделать памятные снимки с голубями. Они убедили туристов передать им телефон, после чего сделали девять фото и 10-секундное видео. В момент, когда мужчина отвлекся, фотографы потребовали у его супруги 80 тысяч рублей. Девушка заплатила сумму наличными и не сразу рассказала мужу, во сколько обошлась фотосессия.

Только в конце прогулки охранники крейсера "Аврора" сообщили паре, сколько на самом деле стоят услуги уличных фотографов. Поняв, что их обманули, туристы обратились в полицию.

По словам пострадавших, мужчины выглядели стильно, были среднего роста и плотного телосложения. Сейчас правоохранительные органы занимаются их поисками.

Примечательно, что в тот же день стало известно о драке между уличными фотографами в Санкт-Петербурге. Конфликт разгорелся из-за борьбы за "прибыльные" места возле популярных достопримечательностей.

Власти города уже несколько лет пытаются бороться с подобными предпринимателями, которые навязывают услуги туристам, особенно иностранцам, не знающим реальной стоимости фотосессий. Многие из них осознают, что стали жертвами вымогателей, только после оплаты, передает TourDom.

Уточнения

Фотосессия — процесс фотографирования одного или нескольких людей фотографом.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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