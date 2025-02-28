Не умеют читать и писать — путешественник о жителях глубинки США

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский тревел-блогер, посетивший США, поделился своими впечатлениями о жизни в глубинке.

Фото: unsplash.com by Andre Hunter dre0316, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина танцует на улице

В некоторых штатах люди практически не умеют читать и писать.

"США — страна контрастов, гораздо более сильных, нежели в нашей родной стране, поэтому посмотреть, как живут люди, приехав в столицу, нельзя, полной картины не увидишь", — пишет путешественник.

Во вторую поездку он решил сосредоточиться на обратной стороне США и отправился в южные штаты, включая Миссисипи, известный низким уровнем жизни.

По словам местных полицейских, в таких районах существуют закрытые сообщества, расположенные в сотнях километров от ближайших городов. Их жители избегают больниц, школ и других благ цивилизации, предпочитая самостоятельно лечиться, обучать детей и даже принимать роды.

Особенно автора удивила грамотность таких людей. Один из сотрудников полиции рассказал случай, когда он остановил 26-летнего водителя пикапа из подобного сообщества. Оказалось, что молодой человек едва умел читать и писать, находясь на уровне развития семилетнего ребенка.

Ранее этот же блогер сравнивал цены в супермаркетах Майами и России. Он отметил, что дюжина яиц в США стоит около семи долларов (примерно 631 рубль), а упаковки по десять штук, привычные для россиян, встречаются реже — чаще продаются по шесть или двенадцать, в своем блоге "Где нам жить".

Уточнения

Цивилиза́ция - единство исторического процесса и совокупности материально-технических и духовных достижений человечества в ходе этого процесса (человеческая цивилизация в истории Земли).



